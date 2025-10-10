Un élan de solidarité à L'Expérience Leucan : 755 000 $ pour les enfants atteints de cancer

Les convives ont été plongés au cœur d'une forêt symbolique, inspirée des sentiers empruntés par les familles touchées par le cancer pédiatrique. De l'ouverture émotive à la dernière note de musique, en passant par les extraits d'un conte écrit pour l'occasion, les prestations artistiques et le témoignage touchant de la jeune porte-parole Anoushka, la soirée a été marquée par une puissante poussée de générosité et de solidarité.

Le soutien indéfectible des partenaires, la mobilisation des ambassadeurs et la participation de chaque invité ont permis de réaliser un véritable exploit collectif. Ce montant record incarne bien plus qu'une somme : il représente la force d'une communauté unie, prête à se tenir aux côtés des familles dans les moments les plus éprouvants. Il symbolise l'espoir qui prend racine, même lorsque le chemin se fait sinueux.

Une forêt vivante de solidarité

La thématique, Leucan plus grande que nature, a fait vibrer les convives tout au long de l'événement. Les explorateurs d'un soir, dont Marie-Mai, marraine de l'Association, ont été invités à marquer une feuille d'un engagement envers Leucan avant de l'accrocher à un arbre à la suite de l'invitation de Mathieu Dufour, qui est venu rappeler le geste plus grand que nature qu'il s'est engagé à poser : se raser la tête lorsqu'il aura atteint la somme de 500 000 $. Un encan à la criée, un encan virtuel et un tirage ont une fois de plus démontré la grande générosité des personnes présentes.

Un record porteur d'espoir

En suivant les sentiers de la forêt de Leucan, les invités ont voyagé au cœur de la réalité des familles d'enfants atteints de cancer et ont accepté le défi de les soutenir à toutes étapes de la maladie.

« Les 755 000 $ amassés grâce à la solidarité des invités, des ambassadeurs et des partenaires de L'Expérience Leucan 2025 permettront aux 312 enfants qui ont reçu un diagnostic de cancer ou une annonce de rechute dans la dernière année de pouvoir compter sur Leucan pour marcher avec eux sur le chemin de la maladie. Merci d'avoir contribué à l'atteinte d'un nouveau montant record pour soutenir les enfants atteints de cancer! », a mentionné Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

L'Association tient à remercier chaleureusement Olymel, présentateur de la soirée, ainsi que ses partenaires majeurs, RBC, IBM Canada, Sanipro et Deloitte, dont l'engagement a été au cœur de cette réussite. Leucan souligne également l'implication exceptionnelle de Yanick Gervais, président-directeur général d'Olymel, qui a assumé pour une troisième année consécutive le rôle de président d'honneur de l'événement.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Leucan est présente à travers la province grâce à ces divers bureaux régionaux.

