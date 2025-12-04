Le Défi ski Leucan revient en 2026 : 21 ans de solidarité et de dépassement

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Leucan lance la 21e édition du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Thaïzone. Cette année, le Défi aura lieu sur quatre montagnes différentes à travers le Québec, entre le 14 mars et le 21 mars 2026. Depuis la première édition en 2006, près de 12 millions de dollars ont été amassés par plus de 30 000 participants afin de soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Nouveauté cette année, le Défi ski Leucan fait son arrivée dans les Laurentides. Les quatre Défis auront lieu sur deux samedis en mars 2026 :

Aidons les enfants atteints de cancer à remonter la pente. (Groupe CNW/Leucan)

Estrie : Bromont, montagne d'expériences - samedi 14 mars 2026

Bromont, montagne d'expériences - samedi 14 mars 2026 Québec : Station touristique Stoneham - samedi 14 mars 2026

Station touristique Stoneham - samedi 14 mars 2026 Laurentides : Mont Habitant - samedi 21 mars 2026

Mont Habitant - samedi 21 mars 2026 Saguenay-Lac-Saint-Jean : Le Valinouët - samedi 21 mars 2026

Pour la 21e édition du Défi, les frais d'inscription de tous les participants qui seront à moindre coût jusqu'au 31 janvier 2026, à 23 h 59. Leucan invite la population à visiter le www.defiski.com pour plus d'information et à s'inscrire à l'une des quatre montagnes.

Une thématique ludique pour s'amuser sur les pentes

S'adressant aux skieurs, planchistes et sportifs de tous âges et niveaux, le Défi ski Leucan est l'une des activités hivernales de collecte de fonds la plus accessible au Québec. En plus d'offrir un moment en famille, entre amis ou entre collègues, ce Défi encourage l'activité physique tout en amassant des dons une descente à la fois.

Pour 2026, Leucan propose une thématique aux participants afin d'ajouter une touche ludique aux descentes : les jeux vidéo. Les skieurs qui souhaitent se prêter au jeu sont invités à se déguiser et à s'immerger pleinement dans l'univers proposé.

Des partenaires qui font la différence

Leucan est ravie de pouvoir compter sur l'appui renouvelé de Fenplast et Thaizone en tant que coprésentateur du Défi ski Leucan. La contribution et l'engagement de ces entreprises renforcent le soutien essentiel offert aux familles touchées par le cancer pédiatrique.

« Le Défi ski Leucan est un événement mobilisateur et dynamique qui permet à Leucan d'accomplir de grandes choses pour les enfants atteints de cancer. Pour arriver à réaliser un tel événement dans plusieurs villes du Québec, nous sommes chanceux de pouvoir compter sur l'appui remarquable de deux généreux partenaires : Fenplast et Thaizone, en plus des différents partenaires régionaux », mentionne Josiane Turcotte, directrice événements et développement à Leucan

Pour plus amples renseignements sur l'événement, visitez www.defiski.com.

À propos du Défi

Le Défi ski Leucan, c'est des heures de ski, de planche à neige, de randonnée alpine et plusieurs activités sur six montagnes au Québec en soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 47 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses sept bureaux, Leucan est présente à travers la province.

Source et renseignements : Alexandra Morin, Superviseure, communications et relations publiques, [email protected], 418-944-5271