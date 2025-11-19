Une compétition culinaire caritative où les invités sont les juges.

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Leucan, l'Association pour les enfants atteints de cancer, est heureuse d'annoncer le retour du Défi des chefs Leucan, présenté par Steamatic, dans quatre régions du Québec en 2026 : Outaouais, Mauricie et Centre-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue et la Capitale-Nationale. Leucan ouvre la billetterie dès aujourd'hui et invite la population et les entreprises à participer à cette expérience culinaire caritative où des chefs locaux seront à l'honneur.

Une soirée gastronomique dont les convives sont les juges

Le Défi des chefs Leucan est une compétition culinaire mettant en vedette des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers et des baristas. Ils doivent concocter des mets avec l'objectif de satisfaire les papilles gustatives des invités qui voteront pour leurs coups de cœur. Au cours de la soirée, les convives seront accueillis avec un cocktail de bienvenue idéal pour réseauter et ensuite invités à participer à un encan, à un tirage et plus encore.

L'édition 2026 débute dès le mois de mars :

Outaouais : 14 mars 2026

Au Centre de conférence Hilton Lac-Leamy, Gatineau

Au Complexe Laviolette, Trois-Rivières

Au Centre de congrès Le Noranda, Rouyn-Noranda

Ville de Québec

Leucan invite la population à visiter le www.leucan.qc.ca/defideschefs pour obtenir plus de renseignements et pour réserver dès aujourd'hui une place ou une table.

Un Défi en vogue avec une année record

Depuis sa première édition, le Défi des chefs Leucan a permis d'amasser plus de 3 millions de dollars, dont plus de 1 million en 2025 seulement, grâce à la participation des amateurs de gastronomie et des entreprises régionales. La toute première édition du Défi des chefs Leucan à Québec le 25 septembre dernier a fait une entrée remarquable en amassant plus de 233 000 $.

L'argent amassé lors de cet événement-bénéfice permet à l'Association de faire une différence dans la vie des familles dont l'enfant est atteint de cancer, et ce, pendant et après la maladie, grâce à des services essentiels, comme l'aide financière et le soutien affectif.

Leucan est honorée de pouvoir compter, pour la 2e année consécutive, sur le soutien renouvelé de Steamatic en tant que présentateur provincial de l'événement. La présidente de Steamatic Canada, Mme Nancy Raymond, renouvelle également son engagement à titre de coprésidente d'honneur du Défi des chefs Leucan en Outaouais.

Pour plus d'information sur le Défi des chefs Leucan ou pour acheter des billets, la population est invitée à visiter le www.leucan.qc.ca/defideschefs.

À propos de Leucan

Depuis plus de 45 ans, Leucan s'engage à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus de la recherche clinique, l'Association offre des services distinctifs : accompagnement, soutien affectif, aide financière, service de référence, massothérapie, animation en salle de jeux, activités sociorécréatives, le Centre d'information Leucan, sensibilisation et accompagnement en milieu scolaire, en fin de vie ainsi que du suivi de deuil.

Renseignements : Alexandra Morin, (418) 944-527, [email protected]