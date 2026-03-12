Un écosystème intégré pour l'avenir de la défense, de la sécurité et des technologies duales

SHERBROOKE, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les acteurs de l'entrepreneuriat, du développement économique et de l'innovation de Sherbrooke et de l'Estrie unissent leurs forces afin de structurer une démarche territoriale dans les secteurs de la défense, de la sécurité et des technologies duales (DEFSEC).

La Stratégie DEFSEC Sherbrooke vise à renforcer durablement la prospérité économique du territoire tout en contribuant à la sécurité et à la résilience de son économie. En favorisant l'innovation, la création de valeur ajoutée et la diversification des marchés, elle soutient la solidité de la base industrielle régionale, l'emploi qualifié et l'attractivité économique de Sherbrooke et de l'Estrie.

La démarche repose sur une volonté commune de bâtir une offre territoriale crédible et structurée, capable d'attirer des investissements stratégiques, d'accompagner la montée en gamme des entreprises locales et de mieux intégrer l'Estrie aux chaînes de valeur nationales et internationales dans les secteurs de haute technologie.

Issue d'une mobilisation collective d'acteurs économiques, institutionnels et académiques, la stratégie cherche également à renforcer la capacité du territoire à protéger ses infrastructures économiques critiques et à sécuriser les savoirs stratégiques qui soutiennent son développement.

Elle poursuit deux objectifs structurants :

Préparer le territoire en consolidant et protégeant ses capacités industrielles, scientifiques et organisationnelles afin de répondre aux exigences des marchés DEFSEC.

Soutenir une diversification économique stratégique favorisant l'innovation, la montée en gamme technologique et l'intégration aux chaînes de valeur internationales.

Le but est de permettre aux entreprises du territoire de se positionner dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée, plus résilients et fondés sur les technologies avancées.

Une approche en trois temps

La Stratégie DEFSEC Sherbrooke repose sur trois piliers d'action :

Informer, afin de combler les écarts d'information qui freinent l'accès des PME aux marchés DEFSEC et de mieux comprendre les transformations géopolitiques et industrielles en cours.

Former, afin d'accompagner les entreprises et les organisations du territoire dans l'adoption des standards élevés exigés dans ces marchés, notamment en matière de qualité, de cybersécurité, de gouvernance et de conformité.

Agir, en transformant ces orientations en leviers concrets de développement économique et de sécurisation des infrastructures économiques critiques du territoire.

La dimension internationale occupe également une place importante dans la stratégie, puisque l'accès aux marchés DEFSEC repose largement sur l'intégration dans des réseaux industriels et technologiques internationaux.

« Dans un monde où les enjeux de sécurité, de protection des infrastructures et de souveraineté technologique prennent une place croissante dans notre économie, Sherbrooke choisit d'aborder ces questions avec force. Pour nous, il s'agit à la fois d'un exercice de responsabilité collective et d'une occasion d'explorer de nouvelles perspectives de développement fondées sur l'innovation et les technologies avancées. » -- Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

« La Stratégie DEFSEC Sherbrooke illustre la capacité de notre territoire à mobiliser ses forces entrepreneuriales, scientifiques et institutionnelles autour d'une vision commune. En rapprochant les entreprises, la recherche et les partenaires de développement économique, nous créons les conditions pour que les PME d'ici puissent innover, accéder à des marchés stratégiques et contribuer à une économie à la fois plus résiliente, plus sécuritaire et plus prospère. » -- Pr Jean-François Lalonde, président d'Entreprendre Sherbrooke

« Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. La stratégie industrielle de la défense représente une opportunité majeure pour les entreprises de notre région et permettra de stimuler l'innovation, l'accroissement de la productivité et la diversification des marchés. La Maison régionale de l'industrie se positionne favorablement et collabore activement à la mise en place de cette stratégie. » -- Nancy Element, directrice générale de la Maison régionale de l'industrie

« Bâtir une communauté autour de la quantique représente une occasion stratégique pour la Défense. En rassemblant nos forces en innovation, en recherche et en entrepreneuriat, nous assurons la souveraineté de nos technologies, tout en soutenant la croissance de nos entreprises en Estrie. »

-- Michel Pioro-Ladrière, directeur général de Distriq, Zone Innovation Quantique de Sherbrooke

« La stratégie DEFSEC représente une occasion déterminante pour l'avenir économique de notre région. En mobilisant l'ensemble de notre écosystème autour d'une vision commune, nous permettons aux entreprises d'accéder à des marchés stratégiques et de positionner Sherbrooke comme un pôle compétitif dans les secteurs de la défense, de la sécurité et des technologies avancées. »

-- Mélanie Côté, directrice générale, Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke

