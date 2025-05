Le Grand-Espace : une nouvelle salle de spectacles spécialisée en théâtre et en danse voit le jour à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Après plus de dix années de démarches et deux années de construction, la Ville de Sherbrooke a souligné l'inauguration d'une nouvelle infrastructure culturelle : Le Grand-Espace du Centre des arts de la scène Jean-Besré. Cette salle de spectacles se distingue par sa géométrie variable et par sa vocation spécialisée, étant entièrement consacrée à la diffusion des arts du théâtre et de la danse.

Conçue comme un lieu vivant et rassembleur, favorisant la rencontre, la curiosité et le partage, cette nouvelle salle de spectacles s'adresse à un large public de tous âges, tout en portant une attention particulière aux jeunes, aux familles et au milieu scolaire.

Situé à l'intersection des rues Wellington Sud et du Dépôt, Le Grand-Espace, porté par Côté Scène -- organisme spécialisé dans la diffusion de spectacles de théâtre et de danse pour le jeune public -- inscrit désormais Sherbrooke dans le réseau national de tournée des producteurs, aux côtés de Québec, Montréal et Beloeil . Il affirme ainsi la place stratégique de Sherbrooke sur la carte culturelle provinciale. D'une superficie de 1 600 m², la salle, qui propose des configurations multiples et offre ainsi aux spectateurs et spectatrices des expériences artistiques immersives et renouvelées, peut accueillir jusqu'à 300 personnes.

. Il affirme ainsi la place stratégique de Sherbrooke sur la carte culturelle provinciale. En complément du Centre des arts de la scène Jean-Besré existant et déjà bien établi, le nouveau bâtiment s'intègre harmonieusement dans l'écosystème culturel sherbrookois, grâce à l'ajout d'un volet diffusion. Ensemble, ils forment désormais un véritable carrefour des arts de la scène, consacré à la création, à la production, à la diffusion et à l'appréciation d'œuvres locales, nationales et internationales.

La date du Grand lever de rideau, un événement destiné au grand public, aux artistes et au milieu scolaire, sera dévoilée par Côté Scène au cours des prochains jours. Ce moment marquera également le dévoilement de la toute première programmation de cette salle.

Une signature architecturale d'exception

Le bâtiment accueillant Le Grand-Espace se distingue par une signature architecturale à la fois épurée et riche de sens. Se démarquant par la volonté de l'architecte de créer un spectacle avant le spectacle, ce projet est l'œuvre de plusieurs professionnels et professionnelles :

Atelier Paul Laurendeau, architecture NEUF Architect(e)s, architecture Dupras Ledoux , ingénierie électromécanique Latéral, ingénierie structurale et civile DWB, ingénierie structurale et civile Trizart Alliance, scénographie Décarel, entrepreneur général

L'aménagement audacieux de la salle Le Grand-Espace permet une proximité unique entre le public et les artistes, favorisant une interaction à la fois enrichissante et intime.

L'architecture propose un environnement où l'imaginaire et la créativité peuvent s'épanouir grâce à des équipements de pointe garantissant une expérience immersive pour tous les spectateurs et spectatrices.

Un projet soutenu par de nombreux partenaires

Ce projet d'envergure, estimé à 22,79 M$, est le fruit de plusieurs sources de financement publiques et privées :

La Ville de Sherbrooke a investi 7,09 M$.

a investi 7,09 M$. Le gouvernement du Canada a accordé une subvention de 5,4 M$ dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien.

a accordé une subvention de 5,4 M$ dans le cadre du du ministère du Patrimoine canadien. Le gouvernement du Québec, par le biais du Programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications , a versé une contribution de 9,3 M$.

, a versé une contribution de 9,3 M$. L'organisme Côté Scène, gestionnaire de la salle, a complété le financement avec une contribution de 1 M$.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer la diffusion des arts et les lieux qui les font vivre. L'inauguration du Grand-Espace au Centre des arts de la scène Jean-Besré est une excellente nouvelle pour la vie culturelle de Sherbrooke et de l'Estrie. Ce nouvel espace accueillera une riche programmation, principalement destinée aux jeunes, et contribuera à faire vivre la création artistique locale tout en renforçant l'accès à la culture. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des langues officielles

« C'est un grand jour pour notre région ! Ça fait longtemps que nous rêvons collectivement de cette salle de spectacle. Je suis fière que le gouvernement du Canada ait contribué à la réalisation de ce grand projet qui bénéficiera à toute la population de Sherbrooke, en plus de servir de tremplin pour nos jeunes artistes. » - L'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Je suis fier que notre gouvernement ait contribué à la réalisation de ce projet important afin de soutenir l'offre culturelle locale, notamment celle destinée à l'enfance et à la jeunesse. Ce nouvel espace de diffusion permettra aux citoyens de profiter d'une infrastructure de qualité qui saura être adaptée aux besoins de spectacles variés. » - Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'inauguration de ce nouveau lieu de diffusion est une excellente nouvelle pour la vitalité culturelle de Sherbrooke, qui est déjà reconnue pour son dynamisme, l'engagement de ses organisations et l'originalité de ses créateurs et créatrices. C'est un projet que je porte depuis le début, en 2018. Merci à tous les partenaires qui contribuent à ce que s'agrandisse l'intérêt des publics de tous âges pour la culture québécoise. » - Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Avec le Grand-Espace nous inaugurons bien plus qu'un bâtiment : nous posons un geste fort pour la culture, pour notre jeunesse et pour le dynamisme du centre-ville. Sherbrooke se dote aujourd'hui d'un lieu de rencontre unique, où l'art pourra s'épanouir au rythme de notre communauté. Après de longues années de travail, nous sommes parvenus à développer ce projet grâce au soutien indispensable de nos partenaires financiers que sont le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et Côté Scène, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Nous offrons à nos jeunes un lieu vibrant, fait pour les éveiller, les émouvoir et nourrir leur imaginaire. C'est un véritable héritage que nous laissons aux générations futures : un outil précieux pour soutenir leur développement et leur épanouissement. » - Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

« Combien de fois on l'a imaginé, ce moment ?

Le jour où on pourrait enfin dire : " Ça y est. Il est là. …"

Ce n'est pas seulement une salle qu'on inaugure aujourd'hui.

C'est un engagement qui prend vie.

Un espace rêvé pour les artistes…

Pour les enfants, pour les familles, pour les amoureux du théâtre et de la danse

Aujourd'hui, le Centre des arts de la scène Jean-Besré et le Grand-Espace forment un tout.

Un écosystème. Une maison.

Une promesse tenue. » - Lilie Bergeron, directrice générale, Côté Scène

