SHERBROOKE, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - La Ville de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke unissent leurs forces pour bâtir l'avenir économique de Sherbrooke et propulser l'entrepreneuriat à l'échelle mondiale. Cette alliance stratégique, nommée Sherbrooke Innovante, incarne une ambition commune de faire du développement économique autrement, grâce à l'innovation, la collaboration et la prospérité collective.

Sherbrooke Innovante est le fruit d'une alliance stratégique entre la Ville de Sherbrooke et Entreprendre Sherbrooke pour propulser le développement économique (Groupe CNW/Ville de Sherbrooke)

Sherbrooke Innovante s'appuie sur six orientations fortes pour positionner Sherbrooke comme un modèle de croissance durable et innovante : Leadership affirmé : créer les conditions gagnantes pour un leadership public, local et régional. Croissance et richesse collective : offrir un environnement propice à la réussite des entreprises. Centre-ville attractif et animé : un cœur urbain vibrant pour la population, les personnes entrepreneures et celles en visite. Intelligence collective et numérique : des leviers puissants pour le développement entrepreneurial. Pôle du savoir : accélérateur d'innovation et créateur d'emplois. Attractivité des talents et des entreprises : faire rayonner Sherbrooke ici et ailleurs.

En centralisant les expertises de la Ville, à travers son Service de développement économique, et d'Entreprendre Sherbrooke, les ressources offrent un accompagnement simplifié aux entreprises, soutiennent l'économie sociale, dynamisent le commerce local et déploient des fonds d'investissement et des programmes financiers.

Sherbrooke Innovante mise sur une gouvernance agile et concertée pour propulser des projets structurants dans des secteurs clés :

Développement commercial;

Agriculture et communauté nourricière;

Tourisme;

Économie sociale;

Développement industriel et technologique;

Attractivité territoriale.

Sherbrooke Innovante : la marque qui incarne cette vision

Le nom Sherbrooke Innovante a été choisi afin de refléter la richesse de l'écosystème entrepreneurial local et la puissance d'un territoire où le savoir propulse l'entrepreneuriat.

Avec son slogan « Entrepreneuriat propulsé par le savoir », Sherbrooke Innovante s'appuie sur des atouts uniques, comme une Zone d'innovation quantique de calibre mondial, des établissements d'enseignement supérieur reconnus ainsi qu'un réseau entrepreneurial dynamique.

Cette identité vise à : Stimuler l'attractivité économique et l'engagement des communautés d'affaires; Accélérer les synergies et les maillages dans l'écosystème économique; Positionner Sherbrooke comme un modèle de croissance durable et écoresponsable.



Pour en savoir plus sur les services et les initiatives : sherbrookeinnovante.ca.

Sherbrooke Innovante est l'une des trois identités complémentaires dévoilées au printemps 2025 dans le cadre de la nouvelle stratégie de marque promotionnelle de la Ville de Sherbrooke : Sherbrooke Innovante, Sherbrooke Centro et Sherbrooke Vibrante.

« Avec Sherbrooke Innovante, nous affirmons notre ambition de faire de Sherbrooke un modèle d'innovation et de collaboration. Cette alliance stratégique avec Entreprendre Sherbrooke traduit notre vision d'une ville où le savoir propulse l'entrepreneuriat et où chaque idée contribue à un avenir durable. Ensemble, nous avons les atouts pour attirer les talents, stimuler la croissance et faire briller Sherbrooke. » -Marie-Claude Bibeau, mairesse de Sherbrooke

« Sherbrooke Innovante marque une avancée majeure dans la construction d'un écosystème entrepreneurial plus dynamique, plus collaboratif et résolument tourné vers l'avenir. Cette marque traduit notre engagement commun à offrir aux entrepreneurs un milieu où leurs idées peuvent prendre forme et croître avec confiance. » -Pr Jean-François Lalonde, président du conseil d'administration d'Entreprendre Sherbrooke

SOURCE Ville de Sherbrooke

Équipe des relations médias, Service des communications et de l'expérience citoyenne, 819 674-3174 | 819 678-8416