La Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, la Fondation de l'hôpital St. Mary et la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, bénéficiaires d'un don posthume exceptionnel réalisé par Monsieur Paul Durocher.



MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Réunies à Montréal le 17 juin pour célébrer un acte de générosité sans précédent, quatre fondations québécoises majeures se partageront un legs transformationnel qui aura, pour l'avenir des communautés qu'elles soutiennent, un impact vaste et durable. Entrepreneur profondément engagé dans diverses causes sociales de son vivant, Monsieur Paul Durocher marque avec ce don posthume, un moment historique pour la philanthropie québécoise.

Un geste discret entièrement tourné vers la cause

Ayant œuvré dans l'industrie de l'hôtellerie tout en étant très impliqué envers la communauté, Monsieur Paul Durocher était un homme d'une profonde humilité qui gardait son engagement loin des projecteurs. Pour les organismes bénéficiaires, ce don ultime apparaît donc comme une surprise, une démonstration d'altruisme qui témoigne de ses intentions véritables. « Il a toujours compris que l'impact de ses actions se mesurait par les bénéfices apportés aux organismes de terrain. Pour la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal, le don aura une incidence significative sur notre capacité à poursuivre et à renforcer notre mission en ces temps difficiles. Avec l'inflation actuelle, nous voyons de plus en plus de jeunes et de travailleurs se présenter pour de l'aide alimentaire. Grâce à Monsieur Durocher, nous pourrons augmenter notre capacité de distribution pour répondre aux besoins croissants de la communauté. Pour nous, c'est un geste éminemment transformateur », soutient Pierre Pratte, président du CA de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal.

Soigner plus, soigner mieux, sauver des vies

La santé était une cause que Monsieur Paul Durocher avait particulièrement à cœur. Son legs exceptionnel permettra non seulement de soutenir la recherche et l'innovation pour façonner la médecine de demain, mais également d'améliorer la vie de nombreuses personnes au quotidien, tel que le souligne Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM : « Les avancées rendues possibles par sa généreuse contribution permettront de donner aux équipes soignantes et aux chercheurs une précieuse longueur d'avance face à la maladie, et ce, pour le plus grand bénéfice de milliers de patients ».

Pendant plusieurs années, Monsieur Durocher a reçu à l'hôpital St. Mary des soins attentionnés. À travers ce don, il assure ainsi l'accès aux mêmes services d'exception que ceux dont il a bénéficié. « St. Mary est très honoré de recevoir ce don transformateur de M. Durocher, un geste qui témoigne de sa foi dans la mission de notre hôpital et dans les personnes qui composent notre communauté exceptionnelle », soutient Cynda P. Heward, présidente et directrice générale de la Fondation de l'hôpital St. Mary. « Alors que nous célébrons notre 100e anniversaire cette année, je suis certaine que la contribution de M. Durocher aura un impact extraordinaire sur le prochain siècle de soins à St. Mary ».

L'engagement philanthropique comme levier social

La philanthropie, telle que la pratiquait Monsieur Durocher, s'ouvre sur de nouvelles avenues. Sa façon de l'envisager servira de levier pour inspirer d'autres donateurs, son geste posthume faisant de lui un acteur de changement qui aura, par don testamentaire, un impact significatif sur l'avenir collectif.

C'est une source d'inspiration qui, selon Alain Gignac, président de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, avivera les désirs philanthropiques des Québécoises et des Québécois. « Parmi ses diverses implications au sein de la communauté, Monsieur Durocher a été, pendant plus de 20 ans, au centre d'un groupe de philanthropes très actifs qui soutient la Fondation de l'ICM. Si nous pouvons affirmer que la qualité de vie des gens aux prises avec la maladie cardiovasculaire s'est améliorée, c'est en grande partie grâce à des porteurs d'espoir comme lui, et il est maintenant certain que sa générosité, sa vision et son cœur immense continueront de vivre à travers les actions des quatre fondations qu'il a choisi de soutenir à titre posthume », conclut-il.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donateurs et donatrices engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

À propos de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Depuis 1868, la Société de Saint-Vincent de Paul présente à Montréal, Laval et dans la MRC de l'Assomption, soutient les personnes en situation difficile, sans égard à leur culture, leur langue ou leur religion. Fondées sur l'action citoyenne de nos bénévoles et leur volonté de créer des liens, nos interventions sont axées sur l'écoute, le soutien et l'accompagnement des plus vulnérables. Nous favorisons la dignité, l'autonomie et l'intégration à la collectivité des personnes à travers l'aide alimentaire, des programmes de persévérance scolaire et d'insertion sociale, ainsi que par l'accès aux biens de première nécessité. En savoir plus : ssvp-mtl.org

À propos de la Fondation de l'hôpital St. Mary

Créée en 1973, la Fondation de l'hôpital St. Mary a pour mission de catalyser l'expansion continue des services de soins de santé essentiels au Centre hospitalier de St. Mary. Mobilisant notre communauté pour qu'elle joue un rôle philanthropique clé dans l'accomplissement de cette mission, nous facilitons des ressources et des partenariats qui favorisent l'excellence en matière de recherche, d'enseignement et de soins cliniques tout en préservant une culture ancrée dans l'empathie et l'inclusivité. À l'aube de notre deuxième siècle, nous sommes déterminés à honorer cet héritage et à le faire fructifier.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 380 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

