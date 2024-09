MONTRÉAL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Hier soir, le Marché Bonsecours, lieu emblématique de rencontres et d'échanges, a accueilli la 24e édition du Bal des Grands Cœurs, inaugurant ainsi la saison des grands événements philanthropiques de l'automne. Animée par Pierre-Yves Lord, cette grande soirée organisée par la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a permis d'amasser 1 401 000 $ pour la santé cardiovasculaire.

 De gauche à droite :Éric Bédard, Fasken; Chris Arsenault, Inovia Capital; Alain Gignac, Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal; Nesrine Ragguem, Institut de Cardiologie de Montréal; Karine Moses, Bell; Manon Brouillette, Hydro-Québec; Daniel Lamarre, Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal; Jacques Farcy, SAQ; Yannick Elliott, Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal. (absente de la photo : Julie Godin, CGI) (crédit photo : Ryan Blau) (Groupe CNW/Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal)

Coprésidé par Chris Arsenault, associé fondateur chez Inovia Capital, Karine Moses, présidente, direction du Québec chez Bell, et Manon Brouillette, présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, l'événement a rassemblé plus de 800 invités du monde des affaires et de grands philanthropes.

Au Canada, 9 personnes sur 10 de plus de 20 ans présentent au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Face à cette réalité préoccupante, l'Institut de Cardiologie de Montréal et sa Fondation, avec le soutien indéfectible des donateurs, s'engagent à renverser la tendance avec un objectif ambitieux : réduire de 30 % la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires d'ici 10 ans.

Le montant amassé va permettre à l'Institut de se rapprocher un peu plus près de cet objectif en nourrissant l'élan de la recherche, en enrichissant la qualité des soins, en éclairant la transmission des savoirs et en renforçant la prévention des maladies cardiovasculaires.

« L'Institut est l'organisation qui est la plus avancée dans le monde lorsqu'on parle de médecine personnalisée. C'est grâce au soutien des donateurs que nous pouvons accélérer le développement de la médecine du futur et sauver encore plus de vies. », déclare Alain Gignac, président de la Fondation.

La Fondation tient à remercier ses partenaires platine, Bell et CGI, et ses partenaires fondateurs, le Groupe Cirque du Soleil et la SAQ.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 400 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. fondationicm.org

