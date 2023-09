UN DON MAJEUR POUR LES 50 ANS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

RIMOUSKI, QC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - C'est avec fierté que le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) lance les festivités de son 50e anniversaire avec l'annonce d'un don majeur octroyé par un généreux mécène de la région rimouskoise, M. Jack Herbert. D'un montant de 100 000 $, ce don substantiel provenant de la Fondation Jack Herbert, bien connue pour son implication philanthropique, bonifiera l'expérience des élèves et étudiant.e.s du CMR.

En effet, cette somme considérable aura un impact direct sur le cheminement des élèves durant leurs années au Conservatoire de musique de Rimouski. « Depuis sa fondation, en 1973, le CMR fait un travail extraordinaire afin de cultiver les talents de la région. Ce qui est vraiment incroyable aujourd'hui c'est que, grâce à la Fondation Jack Herbert, on pourra mettre en œuvre encore plus de projets, proposer de nouvelles opportunités pour les jeunes et dynamiser l'offre culturelle déjà importante du Conservatoire », exprime Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

Afin de remercier le généreux donateur, le CMR a décidé de renommer sa salle de concert. Désormais, cet espace qui accueille au quotidien les concerts des quelque 90 élèves du Conservatoire ainsi que les différents événements d'organismes externes se nommera la « Salle Jack-Herbert », un hommage à la hauteur de la contribution substantielle du mécène et de sa Fondation.

Le CMR désire remercier la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec pour sa contribution au projet. Il tient également à souligner plusieurs appuis financiers accordés par : la Ville de Rimouski via l'Entente de développement culturel; le ministère de la Culture et des Communications; le ministère des Ressources naturelles et des Forêts; le bureau de la députée Maïté Blanchette Vézina ainsi que le bureau du député Maxime Blanchette-Joncas. Enfin, le CMR souhaite remercier chaleureusement tous les partenaires et collaborateurs de la région qui ont contribué à la programmation anniversaire.

« La culture occupe une place de choix dans la communauté rimouskoise. Il va sans dire que le Conservatoire de musique de Rimouski, qui célèbre cette année ses 50 ans, est un acteur important de ce dynamisme culturel qui caractérise notre milieu de vie. C'est donc avec plaisir que nous participons à ce lancement de programmation et c'est avec fierté que nous agissons en tant que partenaire du Conservatoire de musique de Rimouski », affirme Guy Caron, maire de Rimouski.

Programmation anniversaire

Pour son 50e anniversaire, le Conservatoire de musique de Rimouski s'offre une programmation étoffée qui présente plusieurs nouveaux événements en plus de ses habituels concerts, récitals et festivals. Sous le thème Ancré dans sa communauté, le CMR souhaite mettre en lumière ses nombreuses collaborations avec la communauté culturelle régionale. Pour lancer les festivités, le CMR a proposé à tous les ancien.ne.s et ami.e.s du Conservatoire et de l'Orchestre des jeunes du Québec maritime de se rassembler pour un concert retrouvailles. Pour l'occasion, tout près de 120 musiciens et choristes présenteront un répertoire tous azimuts et festif à l'Hôtel Rimouski, le 1er octobre prochain, à 13 h 30. Les billets pour le concert retrouvailles sont déjà en vente sur la billetterie en ligne du CMR.

Pour connaître le détail des activités proposées par le Conservatoire de musique de Rimouski pour souligner son 50e anniversaire, consultez le site web du CMR ainsi que le dépliant de la programmation 2023-2024.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

