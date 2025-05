Un don exceptionnel de 1,5 million $ pour soutenir la recherche à l'UQAM sur la déficience intellectuelle, l'autisme, et les troubles du comportement

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Sandra et Alain Bouchard fait un don d'une somme de 1,5 million $ à la Fondation de l'UQAM, répartie sur cinq ans de 2025 à 2030, pour la Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement de l'UQAM (Chaire DITC).

Les travaux de la Chaire DITC sont pilotés par la titulaire, Diane Morin, et la cotitulaire, Mélina Rivard, toutes deux professeures au Département de psychologie. Leurs divers projets ont notamment démontré l'importance de mieux comprendre, dès l'enfance, les personnes autistes ou qui présentent une déficience intellectuelle et de mieux outiller ces personnes, leurs familles et les services d'interventions spécialisés.

« Nous avons étudié le dossier de la Chaire DITC avec un grand intérêt, car nous appuyons les organismes qui travaillent pour aider au développement de l'autonomie des personnes présentant une déficience intellectuelle, afin de permettre leur inclusion dans la communauté. Nous apprécions particulièrement l'orientation appliquée des recherches de la Chaire, qui travaille sur des enjeux définis avec les utilisatrices et utilisateurs et le souci des titulaires de développer des outils et des approches qui répondent à leurs besoins concrets », a déclaré Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard.

« Nous sommes très heureuses de recevoir ce soutien financier exceptionnel de la Fondation Sandra et Alain Bouchard, qui constitue une grande marque de confiance que nous entendons honorer au cours de ce nouveau mandat. Toute l'équipe, incluant ma collègue Mélina Rivard et nos partenaires, va poursuivre ses travaux et ses réalisations afin de renforcer la mobilisation et le transfert des connaissances, et implanter de meilleures pratiques au bénéfice des personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle et de leur entourage partout au Québec », a ajouté Diane Morin.

« Nous exprimons notre profonde gratitude envers la Fondation Sandra et Alain Bouchard pour son engagement et son soutien exceptionnel à la Chaire DITC, à l'UQAM et à notre Fondation. Ce don exceptionnel nous fera progresser dans la réalisation de notre mission tout en contribuant à un avenir plus inclusif et bienveillant pour toutes et tous », souligne Jean-François Champagne, directeur général intérimaire de la Fondation de l'UQAM.

Les troubles du comportement

Chez les personnes présentant une déficience intellectuelle, entre 30 et 40 % auraient un trouble du comportement, dont 10 à 15 % présenteraient des troubles graves. Par ailleurs, on estime que de 60 à 94 % des enfants autistes manifestent des troubles du comportement ou d'autres troubles concomitants, comme les troubles anxieux.

Les troubles du comportement affectent la qualité de vie et le bien-être des personnes en plus de grandement limiter leur inclusion et leur participation sociale. Ils peuvent mener à l'hospitalisation, à la prescription de médicaments et à l'utilisation de mesures de contrôle. En milieu clinique, ces troubles occasionnent des blessures et des accidents de travail, en plus de contribuer à un taux élevé de roulement du personnel.

Les troubles du comportement affectent aussi le bien-être des familles et augmentent la détresse psychologique des parents et de la fratrie. De 30 à 50 % des parents répondent aux critères d'un trouble de santé mentale, un taux plus élevé que chez les parents d'enfants ayant toute autre condition.

La Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement de l'UQAM : une expertise de pointe

Depuis 2008, la Chaire DITC a pour mission d'améliorer la qualité de vie, le bien-être et l'autodétermination des personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle et manifestant des troubles du comportement, de même que la qualité de vie des proches et des intervenantes et intervenants.

L'équipe de recherche poursuit trois objectifs :

Le développement d'une expertise de pointe;

L'échange, le transfert et la mobilisation des connaissances avec les personnes usagères, les parents, les services d'intervention des milieux de pratique;

La formation d'une relève spécialisée.

Des retombées tangibles

La Chaire DITC réalise des projets conçus à partir de besoins des milieux :

Elle développe, implante et évalue des programmes de soutien comportemental positif pour les personnes concernées et des outils et des formations pour leurs parents et leurs intervenantes et intervenants ;

Elle soutient l'adaptation et la résilience des parents, des proches et des personnes intervenantes par le développement, la mise à l'essai et l'évaluation d'initiatives pour répondre à leurs besoins et favoriser leur bien-être psychologique ;

Elle évalue et améliore la trajectoire de services reçus par les familles, dès les premiers soupçons d'un trouble jusqu'à l'entrée à l'école ;

Elle développe des mesures pour améliorer les perceptions et les réactions de la population générale et des prestataires de services importants (services de transport par autobus, services policiers, services scolaires, services de la santé, etc.), à l'égard des personnes concernées.

Pour en savoir plus sur les travaux et les réalisations de la Chaire DITC et consulter ses bilans annuels et autres publications : chaireditc.uqam.ca/

Diane Morin et Mélina Rivard respectivement titulaire et cotitulaire de la Chaire et professeures au Département de psychologie de l'UQAM sont disponibles pour accorder des entrevues. Veuillez communiquer avec la soussignée.

