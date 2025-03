Un don de 500 000 $ de la Fondation Butters en faveur de la Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement de l'UQAM

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - Afin de soutenir la poursuite des recherches sur la prévention des troubles du comportement chez les personnes autistes ou qui présentent une déficience intellectuelle, la Fondation Butters annonce un don majeur de 500 000 $ à la Fondation de l'UQAM en faveur de la Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement (DITC) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Les travaux pilotés depuis plusieurs années par la titulaire, Diane Morin, et la cotitulaire, Mélina Rivard, toutes deux professeures au Département de psychologie, ont engendré des retombées concrètes et importantes pour ces personnes, leurs familles et les intervenantes et intervenants spécialisés.

Historique de la Chaire

Le Dr William Barakett, qui a poursuivi une carrière comme médecin de famille en Estrie, est devenu membre, puis président du conseil de la Fondation Butters en 2000. Son expérience lui a démontré l'ampleur des défis que rencontrent les familles et les fratries des personnes autistes ou qui présentent une déficience intellectuelle.

Ce constat l'a amené à reconnaître la nécessité de consacrer beaucoup plus de ressources à la recherche visant à mieux comprendre, dès l'enfance, les personnes autistes ou qui présentent une déficience intellectuelle, et à mieux outiller ces personnes, leur famille et les intervenantes et intervenants spécialisés. La Fondation Butters a ainsi contribué à plusieurs projets de recherche de la Chaire depuis 2009 et, depuis 2021, est devenue un partenaire financier majeur.

En 2024, la Fondation Butters a manifesté sa volonté de poursuivre son soutien au financement du mandat 2025-2030 de la Chaire en s'engageant à verser une contribution de 500 000 $, conformément aux vœux de la succession de feu le Dr William Barakett. Son conseil d'administration a aussi demandé que la Chaire DITC porte dorénavant le nom de Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement.

« En tant que membre du comité de direction de la Chaire depuis 2010, j'ai grandement apprécié le travail réalisé par les professeures et chercheuses, Diane Morin et Mélina Rivard, de l'UQAM, et les membres de leurs équipes, ainsi que les retombées tangibles pour les personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle, les parents et les intervenantes et intervenants dans différents milieux. Nous jugeons très important que leur travail se poursuive », a déclaré Ron Creary, directeur général de la Fondation Butters.

« Au cours des 15 dernières années, notre Chaire a réalisé un grand nombre de projets qui ont démontré notre expertise, notre souci de travailler sur des enjeux définis avec les milieux de pratique, nos réalisations complémentaires ou conjointes, notre capacité à assurer la mobilisation des connaissances, ainsi que les effets bénéfiques qui en découlent pour des milliers de familles et d'intervenantes et intervenants, partout au Québec. Nous sommes profondément reconnaissantes de l'appui du Dr William Barakett durant de nombreuses années et nous remercions sincèrement la Fondation Butters de sa confiance et de son soutien », a ajouté Diane Morin, professeure, chercheuse et titulaire de la Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement de l'UQAM.

« Nous sommes touchés et exprimons notre immense gratitude envers la Fondation Butters pour son engagement et son soutien exceptionnel à la Chaire, à l'UQAM et à notre fondation. Ce don important contribue à nous faire progresser dans la réalisation de notre mission tout en contribuant à un avenir plus inclusif et bienveillant pour toutes et tous », souligne Jean-François Champagne, directeur général intérimaire de la Fondation de l'UQAM.

À propos de la Chaire Dr William-Barakett de déficience intellectuelle et troubles du comportement de l'UQAM

La Chaire vise à améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle qui manifestent des troubles du comportement, de même que la qualité de vie des proches et des intervenantes et intervenants qui gravitent autour d'elles. Sa contribution s'articule autour de quatre principaux objectifs soit : 1 - le développement d'une expertise de pointe en recherche, 2 - l'amélioration de la pratique des intervenantes et intervenants, 3 - l'échange, le transfert et la mobilisation des connaissances, et 4 - la formation d'une relève spécialisée.

Pour en savoir plus sur les travaux et les réalisations de la Chaire ou pour consulter ses rapports annuels et autres publications : chaireditc.uqam.ca/

Diane Morin, professeure au Département de psychologie de l'UQAM et titulaire de la Chaire, est disponible pour des entrevues. Veuillez communiquer avec la soussignée.

