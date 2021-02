Opérant sous trois bannières et à travers plus de 200 succursales, l'un des plus grands grossistes nationaux de pièces électriques du Canada a cherché à moderniser la pile technologique de sa chaîne d'approvisionnement pour alimenter ses opérations actuelles et futures de son industrie.

MONTRÉAL, le 18 février, 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un des principaux éditeurs de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que l'un des plus grands distributeurs nationaux de matériel électrique en gros a mis en œuvre un logiciel de gestion du transport (LGT) pour accroître l'efficacité opérationnelle de ses deux principaux centres de distribution canadiens, au Manitoba et en Ontario. Prévue pour 2024, la mise en œuvre à l'échelle nationale du logiciel de gestion des entrepôts et du transport sera soutenue par Avalon CSC, un intégrateur et partenaire à valeur ajoutée de Tecsys.

« La plateforme Tecsys a un impact très positif sur la capacité des distributeurs à servir leurs clients de manière cohérente et précise », déclare Bill King, directeur du revenu chez Tecsys. « Avec les produits LGT et LGE de Tecsys en action, ils sont bien placés pour surveiller les produits en stockage et en déplacement, pour s'adapter à des délais d'exécution serrés et pour offrir des créneaux de livraison fiables aux clients. Ils éliminent les angles morts et les transforment en différenciateurs de niveau de service ».

« Alors qu'Avalon CSC poursuit le déploiement de la plateforme Tecsys, ils renforceront le fil numérique à travers l'organisation, ce qui leur permet de faire des choix plus intentionnels en matière de produits, de services et de livraison, et par conséquent d'être mieux équipés pour fournir les meilleurs produits aux meilleurs niveaux de service », poursuit M. King.

Avalon CSC va progressivement déployer les produits Tecsys sur tous les principaux sites d'entreposage et sur les principales plateformes de transport au niveau national en rationalisant les opérations logistiques de bout en bout. Cette transformation complète de la chaîne d'approvisionnement établira la transparence dans la gestion des entrepôts, la gestion du transport, la planification de la demande et les fonctions de veille économique.

« Nous avons lancé une initiative de transformation de la chaîne d'approvisionnement numérique qui permettra à ce client de progresser dans tous les domaines de son activité, de la planification stratégique aux opérations quotidiennes », déclare Jacques Mayotte, associé principal d'Avalon CSC. « Nous sommes ravis de faire partie intégrante de cette transformation. »

Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, déclare : « Le bon partenaire peut vous aider à trouver la bonne technologie pour les bons objectifs commerciaux, et Avalon CSC est le parfait exemple de cette dynamique. Nous sommes heureux que notre équipe élargie ait le privilège d'apporter notre plateforme SaaS évolutive et agile aux principaux acteurs du secteur de la distribution.

À propos d'Avalon CSC

Avalon est spécialisée dans la prestation de services de conseil en matière de chaîne d'approvisionnement dans tous les secteurs et toutes les fonctions commerciales. Composée d'experts de l'industrie, nous fournissons des solutions de chaîne d'approvisionnement pour répondre aux défis actuels et futurs de nos clients. Pour plus d'informations sur Avalon CSC : www.avaloncsc.com .

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

