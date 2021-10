Un discours d'ouverture qui rate sa cible en Montérégie

QUÉBEC, le 22 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre avait l'occasion de présenter aux Québécois une vision d'avenir pour l'après-pandémie. Les Québécois ont plutôt eu droit à une opération électoraliste pour justifier le bilan de son gouvernement alors qu'on s'attendait à des solutions concrètes.

Les Québécois doivent être entendus pour apporter des réponses réalistes afin de régler les enjeux auxquels ils sont confrontés. Le premier ministre a plutôt fait le choix de préparer un discours seul, sans consultation.

Dans les circonscriptions de Laporte et de La Pinière, sur le terrain, les citoyens s'inquiètent du manque de médecins de famille. Malgré les promesses de 2018 et les belles paroles du discours d'ouverture de cette semaine de la part du premier ministre, il demeure que le nombre de personnes sans médecins de famille a doublé depuis son arrivée à la tête du gouvernement.

De plus, le manque de places en services de garde est aussi un enjeu important dans toute la Montérégie. Ce qui devrait, selon l'opposition officielle, être un droit pour chaque enfant au Québec, ne semble pas être une priorité pour le gouvernement de la CAQ. En refusant d'offrir des conditions de travail décentes aux éducatrices, celui-ci ne fait qu'aggraver le problème.

« François Legault n'écoute pas les gens sur le terrain. Il décide seul avec une poignée de ministres de son cabinet. Ce n'est pas une opération de communication qu'ils demandaient, mais bien des mesures adaptées à leurs besoins dès maintenant. »

-Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Les citoyens de la circonscription de Laporte sont déçus du discours-fleuve à saveur électoraliste du premier ministre qui démontre qu'il est déconnecté de la réalité des Québécois. Trois ans après son arrivée au pouvoir, le gouvernement ne propose rien de concret afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Le gouvernement promet des réalisations pour plus tard alors que c'est maintenant que les citoyens ont besoin d'avoir accès à un médecin de famille ou de places en garderie pour leurs enfants. Encore une fois, la CAQ déçoit. »

-Nicole Ménard, députée de Laporte

« Dans mon comté, tous les jours, on me demande si je connais un truc pour trouver rapidement un médecin de famille. Les gens me rappellent avec déception les promesses de François Legault de 2018 : un médecin de famille pour TOUS les québécois dans un premier mandat! »

-Gaétan Barrette, député de La Pinière

