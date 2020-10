MONTRÉAL, le 30 oct 2020 /CNW/ - Le chef des stratégies numériques de BMO, Brett Pitts a été reconnu comme l'un des meilleurs dirigeants du domaine de la technologie au Canada au moyen du prix Best Executive Award décerné pour la première fois par le magazine Report on Business.

Les nouveaux prix Best Executive Awards de Report on Business célèbrent l'excellence chez les dirigeants autres que les chefs de la direction. Les 50 lauréats choisis pour 2020 représentent le meilleur du leadership canadien dans cinq secteurs fonctionnels : les finances, les ressources humaines, les opérations, les ventes et le marketing, et la technologie.

« Je suis extrêmement fier et honoré de cette reconnaissance, mais ce sont les efforts de toute mon équipe qui nous ont menés ici, a déclaré Brett Pitts, chef des stratégies numériques, BMO Groupe financier. La COVID a accéléré le passage au numérique des consommateurs, mais, comme toujours, notre priorité reste d'offrir à nos clients des solutions numériques de premier plan qui simplifient et améliorent l'expérience bancaire quotidienne des Canadiens. »

Les dirigeants gagnants ont été choisis à la suite d'un appel de candidatures de dirigeants d'entreprises publiques et privées canadiennes, et le concours a ensuite été ouvert pour inclure des dirigeants d'organismes sans but lucratif, d'institutions gouvernementales et d'établissements universitaires. Les nominations ont été évaluées par l'équipe éditoriale de Report on Business en fonction de l'historique de carrière, du style de leadership, des réalisations et de l'influence des candidats.

Accélérer la mise en place d'expériences numériques de premier ordre

BMO s'est engagé à offrir des expériences numériques de premier plan axées sur le client. Au cours de la dernière année, BMO a lancé trois premières parmi les institutions financières canadiennes :

QuickPay de BMO : Un moyen automatisé pour les clients de payer leurs factures sans avoir à se connecter aux services bancaires en ligne ou mobiles. BMO a été la première institution financière canadienne à offrir à ses clients un processus de paiement de factures entièrement automatisé.

Marge de crédit numérique : Une nouvelle solution de prêt simple qui offre aux clients la possibilité de demander une marge de crédit personnelle directement et en toute sécurité à partir de leurs appareils mobiles.

Réinitialisation du NIP de la carte de crédit : Offre aux clients la possibilité de réinitialiser ou de modifier le NIP de leur carte Mastercard par les biais des services bancaires en ligne ou mobiles, et les aide à effectuer des opérations bancaires en toute confiance à distance.

Certains Canadiens étant aux prises avec des difficultés financières provoquées par la pandémie, BMO a également récemment lancé Mon info BMO, une solution de gestion financière personnelle qui exploite l'intelligence artificielle. Les clients peuvent recevoir plus de 20 informations adaptées à leurs comptes personnels, y compris des conseils sur l'épargne, les habitudes de dépenses et les liquidités personnelles.

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'application Services mobiles BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

Pour en savoir plus sur le programme Best Executive Awards et pour voir la liste des lauréats de cette année, veuillez consulter le site www.tgam.ca/BestExec (en anglais seulement).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

