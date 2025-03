MUNICH, le 21 mars 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK), un chef de file mondial dans le domaine des machines de construction, présentera 67 machines de construction haut de gamme à la foire commerciale bauma 2025, l'exposition de machines de construction la plus influente au monde, qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 7 au 13 avril. Zoomlion sera au kiosque FS.905 à Messe München pour présenter ses dernières innovations en matière de produits et de technologies verts, intelligents et localisés, ainsi que son développement global.

Sur le thème « Un développement plus vert pour un avenir meilleur », l'exposition de Zoomlion couvrira une surface de 3 840 mètres carrés et présentera une gamme complète de produits tels que des machines à béton, des grues mobiles, des grues à tour, des engins de terrassement, des nacelles élévatrices et des véhicules industriels.

L'exposition de Zoomlion sur le travail aérien présentera une gamme d'équipements avancés, notamment la ZT72J-V, la plus haute nacelle élévatrice à flèche droite d'Europe, dotée d'un système intelligent d'évitement des obstacles et d'accessoires multifonctionnels.

La section consacrée aux engins de terrassement présentera les dernières pelles ZE20G et ZE27GU, conçues pour fonctionner dans des espaces étroits. La ZE20G détient la plus grande part de marché en Europe, tandis que la ZE27GU est dotée d'une toute nouvelle cabine de conduite. Les visiteurs auront l'occasion d'interagir avec les micro-pelles par le biais de jeux amusants tels que l'empilage de verres à vin et le bowling.

L'exposition de grues à tour mettra en évidence les capacités de construction intelligente et autonome de Zoomlion, y compris la démonstration de l'opération à distance 5G. Zoomlion présente également la série R de grand tonnage conçue pour le marché européen et certifiée CE.

La section des machines à béton présentera le premier tube en fibre de carbone au monde et un système de gestion intelligent, ainsi qu'une série de composants intelligents, démontrant les solutions de construction intelligente avec un modèle de table de sable tout en invitant les visiteurs à expérimenter les systèmes actifs d'évitement d'obstacles et d'alerte par le biais de bracelets intelligents, d'un poste de signalisation, d'un iPad et plus encore.

En outre, m-tec et le CIFA de Zoomlion exposeront des produits de fabrication locale avec des innovations qui répondent aux besoins des clients en Europe. M-tec proposera également des activités interactives de RV afin d'offrir une expérience intelligente et numérique.

En tant que chef de file de l'industrie mondiale des machines de construction, Zoomlion présentera ses dernières réalisations en matière d'innovations écologiques et intelligentes aux clients du monde entier par l'intermédiaire de la plateforme et poursuivra l'intégration des opérations de localisation sur le marché européen.

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]