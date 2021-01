RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - En pleine préparation pour le début de sa saison, l'équipe Astana - Premier Tech est heureuse de dévoiler hier sa formation pour 2021. Une équipe remplie de talent - avec plusieurs nouveaux visages - prête à aborder la saison 2021 avec force. Pour cette prochaine saison, l'équipe affichera d'ailleurs un nouveau maillot, aux couleurs et au design entièrement revus pour refléter son nouveau nom et l'arrivée d'un nouveau copropriétaire, Premier Tech, mais rappelant toujours les origines kazakhes et la riche histoire de l'équipe canado-kazakhe.

Cette nouvelle copropriété pave également la voie aux Canadiens de l'univers du cyclisme du plus haut niveau. En effet, en plus de retrouver Hugo Houle pour une quatrième année, l'équipe est heureuse d'accueillir cette saison deux Canadiens : un nouveau coureur, Benjamin Perry, ainsi qu'un nouveau directeur sportif, Steve Bauer.

Dans un parfait équilibre entre les deux copropriétaires, le nouveau maillot de l'équipe Astana - Premier Tech affiche une symbiose qui transparait jusque dans son design. En effet, complètement revus, les maillots conservent le bleu kazakh - signature de l'équipe depuis plusieurs années - tout en misant sur une intégration plus importante du logo et des couleurs de Premier Tech.

« Nous sommes fiers de présenter la formation de l'équipe Astana - Premier Tech pour la saison 2021. Plus que jamais, notre soutien et notre engagement envers l'équipe se concrétisent et reflètent nos valeurs communes, nos couleurs. Il s'agit d'un départ en force pour l'équipe Astana - Premier Tech et nous sommes prêts à déployer toute l'énergie nécessaire pour faire de la saison 2021 un succès », ajoute Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 600 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes d'un milliard de dollars.

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et suivez twitter.com/_PremierTech

