Un Défi Sollio relevé avec brio : 53 300 $ ont été récoltés et plus de 40 000 Km ont été parcourus pour l'initiative De nous à vous

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le mois de septembre étant terminé, Sollio Groupe Coopératif, son réseau de coopératives et ses divisions sont fiers d'annoncer que le Défi Sollio a connu un vif succès permettant d'amasser une somme de 53 300$ qui sera remise au réseau des banques alimentaires du Québec dans le cadre de l'initiative De nous à vous. Avec plus de 40 000 km parcourus à vélo, à la course, à la marche et même à la rame, les 226 participants ayant accepté de relever le Défi Sollio contribueront à offrir plus de 13 000 repas à des personnes dans le besoin.

« Je suis extrêmement heureux de voir l'engouement qu'a suscité le Défi Sollio auprès des employés de notre grand et vaste réseau. Des gens de Sollio Agriculture, du Groupe BMR, d'Olymel et de nombreuses coopératives régionales en passant par la société mère ont relevé le Défi Sollio afin d'aider celles et ceux qui sont dans une situation précaire, déclare Pascal Houle, chef de la direction de Sollio Groupe Coopératif. Nous pouvons être fiers de nous, car, tous ensemble, nous avons fait l'équivalent du tour de la Terre pour une bonne cause ».

Le Défi Sollio, qui remplaçait le Défi-Vélo annuel, avait pour objectif de faire bouger tous les employés du réseau à travers la pratique d'activités sportives préférées, tout en amassant des fonds pour une bonne cause, soit l'initiative De nous à vous de Sollio Groupe Coopératif.

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

