VICTORIAVILLE, QC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Malgré le ralentissement généralisé observé au Québec dans le domaine de la construction, la croissance continue à Victoriaville. Et pour éviter que ça ne ralentisse, la Ville se dote d'un règlement permettant d'accorder un crédit de taxes pour stimuler la création de logements avec l'objectif de combler un besoin clair exprimé par les familles. Cette mesure est disponible pour les constructions contenant un minimum de trois logements bâtis au plus tard le 31 décembre 2025. Cette mesure entrera en vigueur le 7 février 2024.

« La vitalité du marché de la construction de Victoriaville représente une exception dont on peut être fier. Conscients d'un ralentissement observé ailleurs au pays, nous ne voulons pas attendre un déclin pour agir. Avec la mise en place d'un crédit de taxes, Victoriaville veut s'impliquer pour aider les familles à se trouver un toit. J'invite les personnes ayant un projet à entrer en communication avec nos professionnels pour discuter des différentes options et outils mis à leur disposition pour les accompagner dans la réalisation de leur projet », explique Antoine Tardif, maire de Victoriaville.

« L'innovation est au cœur de nos pratiques. L'adoption d'un crédit de taxes s'ajoute aux nombreuses initiatives déployées pour s'ajuster à la réalité du marché de la construction et de la rénovation à Victoriaville. Je tiens à saluer la capacité d'adaptation des entrepreneurs du milieu et de nos équipes, et ce, au bénéfice des familles », ajoute Michael Provencher, conseiller municipal et élu responsable du Comité consultatif d'urbanisme.

Pour être admissible, le permis doit avoir été délivré à compter du 7 février 2024 (date d'entrée en vigueur prévue), et la construction doit être réalisée d'ici au 31 décembre 2025. La construction d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments doit inclure au moins trois logements admissibles dans le même immeuble. La construction d'un logement secondaire dans une résidence principale ou d'un pavillon secondaire sur le terrain d'une résidence principale est également admissible.

Déjà, plusieurs initiatives ont été mises en place au cours des 18 derniers mois pour favoriser l'ajout de nouvelles unités d'habitation à Victoriaville. Du lot, notons la création d'un service d'accompagnement pour les personnes à la recherche d'un logement en partenariat avec l'Office d'habitation de Victoriaville-Warwick, l'adaptation de la réglementation municipale, le développement d'un outil géomatique permettant de répertorier les terrains à potentiel de densification, l'embauche d'un conseiller en habitation au sein de l'équipe municipale et, finalement, la publication d'un Guide de design en matière de densification à l'intention des entrepreneurs.

Pour connaitre les détails du programme ou pour être accompagné dans la réalisation d'un projet de construction ou de rénovation, il est possible de prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe de l'urbanisme par téléphone (819-758-1571) ou par courriel ([email protected]).

