Un coup de main supplémentaire aux agriculteurs : Affaires express BMO est maintenant à la disposition des clients du secteur agricole pour les aider à économiser temps et énergie

Les clients du secteur agricole peuvent désormais obtenir un prêt pouvant atteindre 1 000 000 $ par le biais d'Affaires express BMO en moins d'une journée

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW/ - S'occuper d'une ferme peut exiger une attention de tous les instants. Pour leur venir en aide, BMO a mis à la disposition de ses clients du secteur agricole sa première plateforme de crédit aux petites entreprises, BMO Affaires express, afin de leur permettre d'obtenir des capitaux plus rapidement et plus facilement.

Les clients du secteur agricole tireront parti des avantages suivants :

plus de souplesse pour accéder à des capitaux à la ferme ou à la maison, sans jamais avoir à visiter une succursale, avec l'aide des directeurs - Services financiers aux agriculteurs de BMO;

une technologie d'analyse des données qui prend en compte les besoins particuliers, la complexité et les risques des prêts aux agriculteurs;

un délai d'approbation considérablement réduit pour les prêts aux agriculteurs, passant d'environ une semaine à moins d'un jour.

« Nous reconnaissons l'importance du secteur agricole pour l'économie canadienne - BMO soutient les agriculteurs canadiens depuis plus de 200 ans - et nous voulons aider les entrepreneurs actifs dans ce secteur à demeurer concurrentiels et à développer leurs affaires, a déclaré Arun Kumar, chef, Services bancaires aux petites entreprises, BMO Banque de Montréal. Nous considérons cela comme un pas en avant important et nous continuerons de chercher des moyens d'aider les clients et les petites entreprises du secteur agricole à stimuler l'économie réelle. »

La plateforme Affaires express BMO est actuellement offerte aux clients du secteur agricole de l'Ontario. La solution sera déployée au niveau national ce printemps.

Conformément à sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à soutenir les petites entreprises canadiennes. Outre les solutions technologiques conçues spécifiquement pour le secteur, BMO s'est engagée à accroître son soutien aux petites entreprises en doublant les prêts aux petites entreprises au Canada à 10 milliards de dollars d'ici 2025. De plus, la Banque accroît son soutien aux femmes entrepreneures. Dans cette optique, BMO augmente le nombre de directeurs - Gestion relationnelle qui se consacrent au soutien des femmes entrepreneures à travers le pays et a affecté trois milliards de dollars en capital aux femmes entrepreneures.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO soutient les petites entreprises canadiennes, veuillez visiter le site www.bmo.com/principal/entreprise/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

