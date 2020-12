GATINEAU, QC, le 21 déc. 2020 /CNW/ - Pour que Transports Canada puisse continuer de mettre en œuvre efficacement son Programme national de surveillance aérienne, il importe que le Ministère ait l'équipement dont il a besoin pour assurer la protection des eaux canadiennes et surveiller la pollution.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, ont annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de 36,16 millions de dollars à Elbit Systems Ltd. pour l'acquisition d'un système d'aéronef télépiloté (RPAS) ou drone.

Ce contrat a été attribué dans le cadre d'un processus d'approvisionnement concurrentiel, ouvert et transparent. Cet achat jouera un rôle essentiel dans les efforts du gouvernement visant à vérifier le potentiel pratique de la technologie des drones et à l'intégrer en toute sécurité dans l'espace aérien.

Le RPAS de Hermes 900 StarLiner est le dernier ajout à la flotte d'aéronefs du Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada, et sa livraison est attendue d'ici décembre 2022. Le système d'aéronef est commandé depuis un endroit éloigné et est doté de capacités d'autopilotage, dont le décollage et l'atterrissage automatiques. Ayant un rayon d'action de plus de 1 400 milles marins et la capacité de fonctionner au-delà de la visibilité directe, il servira à détecter les déversements de pétrole, à étudier les habitats de glace et d'eau et à surveiller ce qui se passe sur les eaux de l'Arctique canadien.

Cet investissement permettra à Transports Canada de poursuivre son travail d'une importance capitale : garder nos eaux propres et sécuritaires.

Citations

« Le Programme national de surveillance aérienne de Transports Canada est un élément essentiel des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour assurer la sécurité et la propreté des côtes et des eaux intérieures du Canada. Cet investissement contribuera à renforcer la capacité de sécurité et de surveillance du Programme, ce qui se traduira par un environnement plus propre et plus sécuritaire. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le Canada est déterminé à protéger les espèces menacées et le milieu marin. Grâce à l'intégration d'aéronefs télépilotés à notre flotte, nos opérations de surveillance seront plus solides que jamais. Le Programme national de surveillance aérienne contribue également aux opérations de recherche et de sauvetage, aux activités humanitaires, à la lutte contre la pêche illégale, ainsi qu'au développement et à la réglementation de l'industrie canadienne des drones. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Avant d'entamer la consultation de l'industrie sur ce projet de marché, Transports Canada a consulté les groupes autochtones du Nord du Canada , où le RPAS sera exploité. Services publics et Approvisionnement Canada a également émis un avis de projet de marché aux groupes visés par les ententes sur les revendications territoriales globales dans le Nord du Canada.

, où le RPAS sera exploité. Services publics et Approvisionnement Canada a également émis un avis de projet de marché aux groupes visés par les ententes sur les revendications territoriales globales dans le Nord du Canada. Le RPAS est un modèle éprouvé d'une grande autonomie qui est capable de voler à moyenne altitude jusqu'à 72 degrés de latitude nord, et qui a un rayon d'action minimal de 1 400 milles marins avec une réserve de carburant de deux heures. Parmi ses principales caractéristiques, mentionnons des systèmes de commande, de contrôle et de navigation de secours, une caméra infrarouge à imagerie électro-optique, un radar à synthèse d'ouverture et un système de caméra servant à la cartographie.

Le contrat comprend des liaisons de communication, des postes de commande au sol, des capteurs, un aéronef télépiloté, de la formation et l'achat optionnel de pièces de rechange.

Le Programme national de surveillance aérienne vise à prévenir la pollution de nos eaux, à protéger les espèces marines menacées et à assurer une industrie des transports sûre et efficace.

Le Programme national de surveillance aérienne contribue également aux opérations de recherche et de sauvetage, aux activités humanitaires, à la lutte contre la pêche illégale, ainsi qu'au développement et à la réglementation de l'industrie canadienne des drones.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

