Un conseil sous le signe de la collaboration

« Je suis très fière de présenter aujourd'hui les membres de la nouvelle administration de la Ville de Longueuil, a déclaré Catherine Fournier. Tout d'abord, je serai entourée au comité exécutif de la Ville par une équipe de quatre personnes d'une grande compétence, représentative de notre ville. Le comité exécutif sera paritaire et, pour une première fois depuis 2013, tous les arrondissements y seront officiellement représentés. Même si ma formation politique Coalition Longueuil a remporté 13 sièges sur 15 au conseil de ville, j'ai choisi de réserver l'une des quatre places de conseillers au comité exécutif à un membre externe. Ainsi, deux formations politiques alliées, Coalition Longueuil et Option Greenfield Park, y siégeront en collaboration », a indiqué la nouvelle mairesse de Longueuil. Rappelons que Coalition Longueuil avait fait le choix de n'opposer aucun candidat à l'équipe d'Option Greenfield Park dans ce district électoral, dans une posture d'ouverture envers cet arrondissement aux particularités uniques.

Membres du comité exécutif de la Ville de Longueuil et responsabilités respectives :

Catherine Fournier , présidente, responsable des institutions démocratiques et de la jeunesse;

, présidente, responsable des institutions démocratiques et de la jeunesse; Jonathan Tabarah , vice-président, responsable des finances et des infrastructures, de l'habitation, de l'urbanisme et du patrimoine;

, vice-président, responsable des finances et des infrastructures, de l'habitation, de l'urbanisme et du patrimoine; Affine Lwalalika, responsable de la sécurité publique, de la culture et des communications, de la famille, de l'immigration et des relations interculturelles ainsi que de la condition féminine;

Marjolaine Mercier , responsable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la mobilité active, de la vie communautaire, de l'itinérance, de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que de l'éducation, des loisirs et des sports;

, responsable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la mobilité active, de la vie communautaire, de l'itinérance, de la santé et des saines habitudes de vie ainsi que de l'éducation, des loisirs et des sports; Sylvain Joly , responsable de la circulation, du développement économique et de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale et des aînés.

« À titre de conseiller municipal de Greenfield Park, je suis fier de joindre l'administration de la nouvelle mairesse Catherine Fournier, a commenté Sylvain Joly. Je remercie Mme Fournier pour sa confiance et je me réjouis que notre arrondissement ait enfin sa voix à la table des décisions de notre grande ville. Ma présence concrétise un engagement commun de travailler en concertation, dans l'ouverture et le dialogue. »

« Dans cette même optique de collaboration, notre administration sera également composée d'une équipe solide de conseillères et de conseillers associés qui auront pour mandat d'appuyer les membres du comité exécutif dans leurs dossiers, a poursuivi Mme Fournier. Cette manière de fonctionner en concertation reflète parfaitement la manière dont notre administration entend œuvrer au service des Longueuilloises et des Longueuillois. »

Conseillères et conseillers associés de la Ville de Longueuil et responsabilités respectives :



Geneviève Héon, conseillère associée responsable de la sécurité publique, du développement économique et de l'innovation;

Alvaro Cueto , conseiller associé responsable de la mobilité active, de la santé et des saines habitudes de vie, de l'éducation, des loisirs et des sports;

, conseiller associé responsable de la mobilité active, de la santé et des saines habitudes de vie, de l'éducation, des loisirs et des sports; Nathalie Delisle , conseillère associée responsable de la famille et de l'économie sociale;

, conseillère associée responsable de la famille et de l'économie sociale; Carl Lévesque, conseiller associé responsable de l'itinérance, de l'habitation, de l'urbanisme et du patrimoine;

Lysa Bélaïcha, conseillère associée responsable de la jeunesse, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques;

Marc-Antoine Azouz , conseiller associé responsable des institutions démocratiques, des finances publiques et des infrastructures;

, conseiller associé responsable des institutions démocratiques, des finances publiques et des infrastructures; Rolande Balma , conseillère associée responsable de la condition féminine, de l'immigration et des relations interculturelles;

, conseillère associée responsable de la condition féminine, de l'immigration et des relations interculturelles; Karl Ferraro , conseiller associé responsable de la circulation, de l'entrepreneuriat et des aînés;

, conseiller associé responsable de la circulation, de l'entrepreneuriat et des aînés; Reine Bombo-Allara , conseillère associée responsable de la vie communautaire;

, conseillère associée responsable de la vie communautaire; Sylvain Larocque , conseiller associé responsable de la culture et des communications.

Outre Sylvain Joly, qui présidera d'office l'arrondissement de Greenfield Park, la majorité au sein de chaque conseil d'arrondissement fera la proposition de désigner Alvaro Cueto à la présidence d'arrondissement de Saint-Hubert, ainsi que Carl Lévesque à la présidence d'arrondissement du Vieux-Longueuil. Ces postes seront pourvus lors de la première séance du conseil de chaque arrondissement.

De plus, Jonathan Tabarah occupera les fonctions de leader de la majorité au conseil et Nathalie Delisle présidera le caucus de la majorité. La personne qui sera proposée à une désignation pour remplir les fonctions de la présidence du conseil de ville sera annoncée au cours des prochains jours.

Les membres des commissions de la Ville, de l'agglomération et des autres instances seront annoncés au cours des prochains jours. Notons que seuls ceux composant la commission des finances publiques, formée de six membres du conseil de ville, ont déjà été désignés. Du nombre, on compte également Jacques Lemire, conseiller élu de l'opposition sous la bannière de Longueuil Ensemble, un autre signe de la posture de collaboration que souhaite adopter la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« Nous sommes prêts à nous mettre au travail dès maintenant au service des citoyennes et des citoyens de Longueuil. Nous sommes très motivés par les défis qui nous attendent. Nous nous engageons à être à la hauteur de la confiance accordée à notre équipe », a conclu Mme Fournier.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Source : CABINET DE LA MAIRESSE, Ville de Longueuil, Louis-Philip Prévost, attaché de presse, 514 224-2530