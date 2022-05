Un congrès fort engagé au Conseil central du Cœur du Québec CSN

VICTORIAVILLE, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le 10e Congrès du Conseil central du Cœur du Québec s'est conclu, ce midi, à l'hôtel Victorin de Victoriaville. Tout au long de la semaine, ce rendez-vous trisannuel des 160 syndicats de la Mauricie et du Centre-du-Québec affiliés à la CSN a réuni plus d'une centaine de participantes et de participants.

Les congressistes présents ont pu échanger sur de nombreux enjeux touchant le monde du travail : la pénurie de main-d'œuvre, qui touche tous les secteurs, et la nécessité d'améliorer les conditions de travail générales afin de pallier les problèmes de recrutement; les impacts de la Loi 27 sur la santé et la sécurité du travail et le nécessaire travail de prévention dans nos milieux; l'impact des changements technologiques en matière d'informatisation et de robotisation; l'importance des régimes de retraite pour les travailleuses et les travailleurs, etc.

Au cours de ces quatre journées de séances plénières, de présentations et d'ateliers, les délégué-es ont ainsi pu déterminer les pistes d'action et les orientations générales du Conseil central du Cœur du Québec de la CSN.

« Nous ressortons de ce congrès très stimulés ! », s'est réjoui Paul Lavergne, réélu président du comité exécutif du Conseil central. « Les militantes et les militants présents ont pu débattre, échanger et prioriser les actions que nous devons prendre afin d'améliorer les conditions de travail des membres que nous représentons et de viser une société plus juste et plus égalitaire pour l'ensemble de la population du Cœur du Québec. »

Les congressistes ont également élu au comité exécutif Sylvain Pratte au poste de secrétaire général et trésorier, Karine Bolduc à la première vice-présidence et Mario Pellerin à titre de deuxième vice-président.

À propos

Affilié à la CSN, le Conseil central du Cœur du Québec rassemble plus de 19 000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de 160 syndicats des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Son 10e congrès se tient du 17 au 20 mai 2022 et réunit environ une centaine de participantes et participants. Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

