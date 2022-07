Le public choisira qui gagnera le prix de 10 000 $

OTTAWA, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Postes Canada a ajouté un nouvel élément à son concours « Les belles histoires de petites entreprises » appuyant ce secteur. La nouvelle catégorie « Choix du Canada » permet à la population de voter pour son entreprise finaliste préférée. L'entreprise qui reçoit le plus de votes gagnera un ensemble de prix d'une valeur de 10 000 $.

Créé en 2020 pour saluer les petites entreprises qui se sont adaptées de façon extraordinaire à la situation entourant la COVID-19, le concours s'adresse aux entreprises canadiennes dont les ventes brutes annuelles sont inférieures à cinq millions de dollars. En parlant de leur créativité et de leur résilience, ces entreprises courent la chance de gagner des prix, tels que des crédits pour les services de colis et de Marketing IntelliposteMC de Postes Canada.

Un jury externe choisira les finalistes dans trois catégories. Voici les catégories de cette année :

Solidarité et entraide : Nous saluons les entreprises qui savent que faire le bien est bon pour les affaires. Ces entreprises sont fières de soutenir les autres, de renforcer leurs liens avec leurs communautés et d'investir dans l'avenir du pays. Magie du marketing : Ces entreprises investissent dans le marketing pour soutenir leur croissance et prospérer, et elles renforcent leur voix, leur notoriété et leur présence. Étoiles montantes : Nous rendons hommage aux entreprises qui ont été lancées au cours des deux dernières années et qui ont connu une croissance fulgurante, qu'il s'agisse d'une entreprise en ligne, d'un commerce physique ou d'une combinaison des deux.

Jusqu'au 31 juillet, le public peut voter dans la catégorie « Choix du Canada » sur les pages Twitter, Facebook et Instagram de Postes Canada.

Contribuer au succès des entreprises fait partie de l'engagement de Postes Canada envers le pays. Nous investissons dans notre réseau et créons des produits et services pour appuyer les entreprises de toutes tailles. Le concours « Les belles histoires de petites entreprises » est une façon pour Postes Canada d'encourager et de promouvoir ce secteur.

