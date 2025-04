Un concours d'art pour souligner les 50 ans de la Charte

MONTRÉAL, le 15 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion du 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne, la Commission des droits lance un concours d'art destiné à la communauté étudiante inscrite dans un programme en arts visuels ou médiatiques, de niveau collégial ou universitaire, sous le thème « 50 ans de la Charte québécoise : votre vision artistique des droits et libertés. »

Logo pour les 50 ans de la Charte des Droits de la personne (Groupe CNW/Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse)

La Commission invite les étudiantes et étudiants à soumettre leur réflexion sur la Charte des droits et libertés, à travers une proposition artistique originale. Les œuvres gagnantes seront présentées dans le cadre d'une exposition virtuelle au début 2026 et seront mises en valeur dans un livre commémoratif qui souligne cet anniversaire historique.

« Depuis 50 ans, la Charte a été un moteur de transformation sociale au Québec. En lançant ce concours, la Commission souhaite offrir un espace de création et d'expression aux jeunes artistes, afin qu'elles et ils puissent s'approprier les principes de la Charte et les exprimer à leur manière. Nous espérons qu'ils participeront en grand nombre. C'est aussi une façon de les sensibiliser au rôle important que la Charte a joué et continue de jouer au Québec », a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission.

Adoptée en 1975, la Charte des droits et libertés de la personne est une loi fondamentale fondée sur les valeurs de dignité, d'égalité, de liberté, de solidarité et de démocratie. Elle s'applique à toute personne se trouvant au Québec, sans égard à son statut.

Les artistes lauréats recevront une récompense monétaire ainsi qu'une redevance pour l'utilisation de leurs œuvres, selon les tarifs en vigueur. Pour chaque catégorie du concours (cégeps et universités), un 1er prix de 750 $ et un 2e prix de 250 $ sont offerts. Des mentions spéciales pourraient également être décernées.

Un jury indépendant composé de spécialistes des arts visuels et des droits de la personne sélectionnera les gagnants. Il est constitué comme suit :

Annie Gauthier , directrice générale et conservatrice en chef - Musée d'art de Joliette .

, directrice générale et conservatrice en chef - Musée d'art de . Lana Greben , responsable du soutien aux artistes - Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) - Artiste chercheuse (UQAM).

, responsable du soutien aux artistes - Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV) - Artiste chercheuse (UQAM). Jean-Jacques Lachapelle , directeur général et Conservateur en chef - Musée d'art de Rouyn-Noranda .

, directeur général et Conservateur en chef - Musée d'art de . Christian Nadeau , ancien président de la Ligue des droits et libertés.

, ancien président de la Ligue des droits et libertés. Joëlle Tremblay , professeure - École d'art de l'Université Laval .

La date limite pour soumettre les candidatures est le dimanche 12 octobre 2025, à 23h59. Elles doivent être soumises au format numérique, via le formulaire en ligne. Tous les médiums en arts visuels ou médiatiques sont acceptés. Pour en savoir plus sur les critères et modalités de participation : consulter la page du concours.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Source : Malado Woury KA

438-822-4384

[email protected]

SOURCE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse