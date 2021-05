Un Comité exécutif d'expérience représentera le Conseil interprofessionnel du Québec en 2021-2022

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est lors de son Assemblée générale annuelle regroupant les présidences des 46 ordres professionnels que le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) a dévoilé les résultats de son processus électoral pour le mandat 2021-2022.

Madame Danielle Boué, vice-présidente du Conseil et technologue en imagerie médicale a été reconduite dans ses fonctions tout comme M. Alain Bernier, trésorier et technologue professionnel. M. Jean-François Henry, chiropraticien a également été réélu par ses pairs pour siéger comme membre du Comité exécutif du CIQ. Leurs mandats sont d'une durée de deux ans.

« La stabilité et l'expérience du Comité exécutif 2021-2022 nous permettent d'amorcer avec force ce mandat qui marquera le début d'une nouvelle planification stratégique pour le Conseil. Je remercie sincèrement les ordres professionnels et leurs représentants pour la confiance qu'ils nous témoignent afin de les représenter auprès du gouvernement, des organisations partenaires et du public en général », a déclaré madame Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ.

Voici le Comité exécutif du Conseil pour le mandat 2021-2022 :

Mme Gyslaine Desrosiers , infirmière, présidente

, infirmière, présidente Mme Danielle Boué, technologue en imagerie médicale, vice-présidente

M. Alain Bernier , technologue professionnel, trésorier

, technologue professionnel, trésorier M. Denis Leclerc , psychoéducateur, secrétaire

, psychoéducateur, secrétaire M. Donald Barabé, traducteur agréé, autre membre

M. Jean-François Henry, chiropraticien, autre membre

M. Denis Pelletier , physiothérapeute, autre membre

Il est possible d'en apprendre plus sur les dirigeants du CIQ en visitant la section gouvernance de son site Internet.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement près de 410 000 membres, dont 63 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: David Juneau, Conseiller principal en communications et affaires publiques, Conseil interprofessionnel du Québec, Cellulaire : 514-625-8894, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.professions-quebec.org