-- La vente aux enchères du Tiger Group comprend l'utilisation de nouveaux produits audiovisuels et d'autres actifs excédentaires, alors que Solotech quitte son installation de 280 000 pi2 à Montréal.

MONTRÉAL, 1er mai 2025 /CNW/ - Le 8 mai, le Tiger Group tiendra une vente aux enchères en ligne mettant en vedette des équipements audiovisuels excédentaires de Solotech.

« Tiger Group est extrêmement heureux d'annoncer que nous avons été choisis pour servir Solotech alors que l'entreprise quitte son installation de 280 000 pi2 à Montréal, a déclaré Jonathan Holiday, directeur du développement des affaires de la division commerciale et industrielle de Tiger. « La vente aux enchères comprend de grandes quantités d'engins audiovisuels usagés et de nouveaux équipements et stocks. C'est une période incroyable pour les acheteurs qui souhaitent se procurer des actifs sur le marché secondaire malgré l'évolution du paysage dans le contexte des tarifs. »

Les enchères en ligne commenceront le jeudi 1er mai, à 10 h 30 (HE) et se termineront le jeudi 8 mai, à 10 h 30 (HE).

Parmi les actifs mis aux enchères, mentionnons des lumières mobiles et à DEL, des projecteurs, des consoles, des commutateurs, des haut-parleurs, de l'équipement sans fil, des câbles, des rideaux et des milliers de nouveaux produits doux.

Barco, Blackmagic Design, Bose, Bosch, Clay Paky, ETC, Digidesign, Martin et Sennheiser figurent parmi les nombreuses marques représentées dans la vente, qui se déroule en dollars canadiens.

Il est possible d'inspecter les actifs sur rendez-vous le mercredi 7 mai, de 10 h à 16 h (HE) à l'installation de Solotech à Montréal.

Pour planifier une inspection ou obtenir d'autres renseignements, envoyez un courriel à [email protected] ou composez le 805 497-4999.

Pour obtenir des photos, des descriptions, des soumissions et d'autres renseignements sur les actifs, consultez le site :

https://soldtiger.com/sales/global-leader-in-audiovisual-and-entertainment-technology-montreal/

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 45 ans, Solotech est un chef de file mondial des technologies audiovisuelles. L'entreprise exploite 20 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Solotech est la source unique de solutions et de services audio, vidéo, d'éclairage, de gréage, de produits doux, de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue à l'échelle internationale pour son expertise en matière de productions en direct et d'intégration de systèmes dans divers marchés, notamment la musique, les sports, les affaires, la culture et l'éducation. Solotech emploie près de 2 000 professionnels dans ses bureaux situés à Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Southampton, Francfort, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Saguenay, Halifax, Macao et Hong Kong.

Personnes-ressources pour les médias : Jonathan Holiday, Division commerciale et industrielle de Tiger, 805 367-3893, [email protected], Elisa Krantz, Jaffe Communications, 908 789-0700, [email protected].

SOURCE Tiger Group