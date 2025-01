-Rabais de vente offerts dans 217 emplacements en vente par Tiger Group

MISSISSAUGA, ON, 21 janvier 2025 /CNW/ - Des rabais allant jusqu'à 40 % sont offerts sur tous les produits dans 217 magasins Ricki's Fashions, cleo Fashions et Bootlegger Clothing partout au Canada dans le cadre d'une importante vente de fermeture de magasin et de vente de stocks effectuée par Tiger Group.

L'événement de vente a lieu alors que le détaillant de mode spécialisé Comark Holdings, Inc. (« Comark ») explore les possibilités d'avenir pour les trois marques. Comark, de concert avec ses bannières Ricki's, Cleo et Bootlegger, a entamé des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) le 7 janvier.

« Bootlegger, Ricki's et cleo offrent une mode dynamique très recherchée à grande valeur, a déclaré Bradley W. Snyder, directeur général de Tiger Group. Cette vente représente une occasion rare pour les acheteurs. Venez tôt pour les meilleures sélections. Ces ventes ne dureront qu'une durée limitée."

Les marchandises sont toujours en transit vers ces magasins, a ajouté M. Snyder. « De nombreux nouveaux articles arrivent chaque jour, a-t-il dit, de sorte que les acheteurs verront une sélection en constante évolution de mode dynamique.

Les rabais initiaux sur toutes les marchandises sont de 25 à 40 % inférieurs au prix original du billet. Les 221 magasins, dont certains ont une marque cobrée, sont situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Fondée en 1939, Ricki's propose des marques comme Pieces, Only et Vera Moda, avec des catégories qui comprennent :

Chemises, blouses, t-shirts, réservoirs, chandails, cardigans, blazers, manteaux, manteaux

Pantalons, jeans, leggings, cultures, capris, jupes, shorts

Combinaisons de saut, mèches, robes (maxi, midi, courtes, mini)

Vêtement de nuit

Vêtements de forme

Boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, chapeaux, haricots, gants, mitaines, lunettes de soleil, chaussettes, collants, sacs, sacs à main et autres accessoires

Cleo, qui a été lancé en 1979, offre un large éventail de mode et d'accessoires. Le détaillant spécialisé est reconnu pour son accent sur les vêtements de travail pour femmes, avec une offre complète de tailles et l'une des plus grandes sélections de petites au Canada.

Fondée en 1971 à Vancouver, en Colombie-Britannique, Bootlegger a vendu des millions de paires de jeans pour hommes et femmes et d'articles de vêtements de tous les jours. La marque est reconnue pour son « dévouement à l'innovation en matière de conception, de tissu et de lavage et pour tout ce qui va avec les jeans. »

Les trois marques, points, cartes-cadeaux, retours et échanges ne seront pas acceptés à compter du vendredi 17 janvier. Vous trouverez les magasins Fashions de Ricki ici, les magasins Cleo Fashions ici, et les magasins Bootlegger Clothing ici.

Personnes-ressources pour les médias : Elisa Krantz, Jaffe Communications, (908) 789-0700, [email protected].

SOURCE Tiger Group