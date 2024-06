TORONTO, le 14 juin 2024 /CNW/ - La Coupe internationale des chefs Aramark 2024, organisée dans la dynamique ville de Toronto, s'est achevée hier sur une victoire mémorable pour le Canada. Le prestigieux événement organisé à la Cirillo's Culinary Academy a vu le Chef canadien Adrian Salalac et son chef assistant Richard Perks remporter la médaille d'or à l'issue d'une démonstration d'excellence culinaire très compétitive.

Cette compétition, qui rassemblait des grands chefs du monde entier, témoignait des compétences et de la créativité de chacun. Adrian Salalac a remporté la médaille d'or, honorant ainsi avec fierté le pays hôte. La médaille d'argent a été décernée à Nitin Sharma d'Aramark Royaume-Uni, et la médaille de bronze a été attribuée à Jiří Kryda de Aramark République tchèque, qui ont tous deux fait preuve d'un talent culinaire remarquable.

Il s'agit d'un moment historique pour la scène culinaire d'Aramark Canada. Post this

De plus, une reconnaissance spéciale a été accordée lors de la cérémonie de remise des prix, avec le prix de la Meilleure note technique et le prix du Meilleur assistant. Le chef Nitin Sharma d'Aramark Royaume-Unid a remporté le prix de la Meilleure note technique, démontrant une compétence exceptionnelle et une précision remarquable. Le prix du Meilleur assistant a été décerné à Jakub Vytiska d'Aramark République tchèque, soulignant le rôle indispensable et l'excellent travail d'équipe manifesté tout au long de la compétition.

Une célébration de l'art culinaire mondial

L'événement a offert un défi unique aux chefs, leur demandant de préparer un repas complet avec une entrée d'origine végétale, un plat principal et un dessert en utilisant des ingrédients d'origine locale. L'évaluation rigoureuse effectuée par un panel de juges estimés était axée sur les compétences techniques, la créativité et la saveur, et s'est conclue par une victoire éclatante pour le chef canadien.

« Le Canada est particulièrement fier et heureux d'avoir accueilli ce prestigieux événement culinaire et de célébrer la victoire de notre propre chef Adrian, » a déclaré Steven Prisco, Président et chef de la direction d'Aramark Canada. « Cette victoire illustre le talent exceptionnel et le travail acharné du chef Adrian Salalac et de son assistant Richard Perks. Il s'agit d'un moment historique pour la scène culinaire d'Aramark Canada et d'une source d'inspiration pour nos chefs partout au pays. »

Aramark remercie chaleureusement tous les chefs participants pour leur immense talent et leur travail remarquable, ainsi que les juges techniques et de dégustation pour leur expertise et leur discernement, qui ont fait de cet événement un grand succès.

« La Coupe internationale des chefs Aramark de cette année fut une extraordinaire aventure, » a déclaré Karen Williams, Vice-présidente du marketing et de l'art culinaire, Aramark Canada. « Nous sommes incroyablement fiers de tous les participants, en particulier de notre chef canadien vainqueur, qui a instauré une nouvelle référence en matière d'excellence culinaire. »

Alors que la compétition de cette année se termine, Aramark est heureux de poursuivre sa tradition de célébration et de promotion des talents culinaires. Ainsi, la prochaine édition de la Coupe internationale des chefs aura lieu en Chine.

Apprenez-en davantage sur Aramark Canada à l'adresse www.aramark.ca et connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Aramark Canada Ltée

