TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Aramark Canada, l'un des plus importants fournisseurs de services alimentaires du pays, a annoncé aujourd'hui être la première entreprise canadienne de restauration collective à s'engager à respecter le Coolfood Pledge, un objectif scientifique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l'alimentation de 25 % d'ici 2030. Cette démarche représente un engagement plus profond auprès de l'initiative Coolfood du World Resources Institute, qui aide l'industrie alimentaire à réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à la science climatique de pointe.

Cette initiative est l'un des piliers de la stratégie de développement durable d'Aramark, « Bien être. Bien Faire. », qui vise à créer un impact positif à la fois sur les personnes et la planète. Elle renforce les efforts mondiaux d'Aramark en matière de développement durable et fait progresser son engagement à fixer des objectifs fondés sur la science, notamment son objectif à zéro émission nette d'ici à 2050, puisque près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise proviennent des aliments qu'elle achète et sert.

« Depuis que nous avons présenté le programme Coolfood Meals du WRI à nos partenaires de l'enseignement supérieur il y a trois ans, nous avons constaté que la demande de choix de repas climato-responsables et à base de plantes ne cesse de croître dans de nombreux secteurs d'activité », a déclaré Michael Yarymowich, directeur du développement durable chez Aramark Canada. « La signature de l'engagement Coolfood est la prochaine étape de notre partenariat de collaboration avec le WRI pour réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre, en fournissant à nos équipes un objectif clairement défini, tout en soulignant notre engagement à lutter contre le changement climatique. »

Aramark Canada sert des repas Coolfood certifiés à faible teneur en carbone dans certaines universités depuis 2022. Ces repas à faible empreinte carbone sont vérifiés par une tierce partie, les experts du WRI, et permettent aux convives d'identifier rapidement les options délicieuses et meilleures pour la planète. Le succès de ces offres a ouvert la voie à l'introduction des repas Coolfood dans des centaines d'autres établissements canadiens, permettant ainsi aux clients de faire des choix alimentaires respectueux de l'environnement dans les établissements d'enseignement supérieur, les restaurants d'entreprise et les établissements de santé à travers le Canada jusqu'en 2025 et au-delà.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le programme Coolfood existant d'Aramark et sur son partenariat avec le WRI. L'entreprise offre actuellement plus de 3 000 repas Coolfood dans plus de 1 000 comptes aux États-Unis et, en 2022, elle est devenue le premier traiteur contractuel aux États-Unis à signer l'engagement Coolfood, établissant ainsi une norme audacieuse pour la réduction des émissions liées à l'alimentation au sein de l'industrie.

« Avec son énorme portée, l'engagement d'Aramark à réduire l'impact de la nourriture sur le climat envoie un message à l'ensemble du secteur : il s'agit de l'avenir de la restauration », a déclaré Jenny Arthur, responsable du programme Coolfood au World Resources Institute. "Nous sommes également ravis des retours positifs des consommateurs d'Aramark.Cela prouve que les menus durables peuvent être aussi délicieux et excitants que de nombreux plats classiques."

Pour en savoir plus sur les initiatives d'Aramark Canada en matière de développement durable et pour découvrir ses efforts continus dans le domaine de l'environnement, visitez la page Environnement, société et gouvernance d'Aramark Canada.

À propos de Coolfood

Coolfood est une initiative du World Resources Institute (WRI) qui aide les organisations de services alimentaires à mesurer et à réduire leurs émissions de carbone liées à l'alimentation. Grâce à un calculateur et à une méthodologie évalués par des pairs, Coolfood fournit des informations de la ferme à la table sur les émissions de gaz à effet de serre et le coût d'opportunité du carbone des aliments achetés. Grâce à notre travail avec les principaux traiteurs, les gouvernements des grandes villes et les établissements de santé, les repas certifiés Coolfood aident les entreprises à répondre au désir des consommateurs de proposer des repas à faible teneur en carbone, d'une manière simple pour les entreprises et digne de confiance pour les consommateurs.

À propos d'Aramark

Aramark (NYSE : ARMK) est fier de servir les plus grands établissements d'enseignement du monde, les entreprises Fortune 500, les équipes sportives championnes du monde, les principaux prestataires de soins de santé, les destinations emblématiques et les attractions culturelles, ainsi que de nombreuses municipalités dans 15 pays à travers le monde, en matière de gestion des repas et des installations. Grâce à notre culture de l'hospitalité, nos employés s'efforcent de faire de grandes choses les uns pour les autres, pour nos partenaires, pour nos communautés et pour la planète. Aramark figure sur la liste FORTUNE des « World's Most Admired Companies », The Civic 50 by Points of Light 2024, Fair360's « Top 50 Companies for Diversity » et « Top Companies for Black Executives », Newsweek's list of « America's Most Responsible Companies 2024 », the HRC's « Best Places to Work for LGBTQ Equality », et a obtenu un score de 100 sur l'indice d'égalité des personnes handicapées. Pour en savoir plus, consultez le site www.aramark.com et connectez-vous avec nous sur LinkedIn , Facebook , X , et Instagram .

