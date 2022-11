Les leaders de la nouvelle génération induisent des changements relatifs au numérique et aux facteurs ESG, tandis que les fondateurs d'entreprises familiales cherchent à préserver leur patrimoine au moyen de plans d'acquisition et d'expansion

TORONTO, le 29 nov. 2022 /CNW/ - La plupart des propriétaires d'entreprises familiales canadiennes se sont concentrés sur leur transition en raison de la nouvelle réalité numérique de l'économie. En effet, près de 8 propriétaires sur 10 (78 %) ont élaboré un plan de relève ou prévoient de céder les rênes de l'entreprise familiale à la prochaine génération d'ici 3 ans, révèle un récent sondage de KPMG au Canada.

L'evolution de l'entreprise familiale (Groupe CNW/KPMG LLP)

« Nous assistons à un changement démographique : la propriété d'entreprises familiales passe à une jeune génération de leaders en raison d'une dépendance accrue aux technologies numériques découlant de la pandémie », affirme Yannick Archambault, leader national du Bureau de gestion familiale de KPMG au Canada. « La technologie change radicalement la façon dont les entreprises exercent leurs activités et les leaders actuels se tournent de plus en plus vers la prochaine génération pour mener à bien les projets. »

L'enquête menée par KPMG en collaboration avec le STEP Project Global Consortium a révélé que les entreprises familiales avaient davantage besoin d'un leadership transformationnel pour les années qui viennent. Effectivement, 7 leaders sondés sur 10 estiment qu'une nouvelle génération de dirigeant(e)s plus au fait de la technologie sera nécessaire à la réussite dans l'avenir.

« Les pressions croissantes liées à la récession pourraient accélérer davantage le rythme de cette transition à mesure que les entreprises familiales s'adapteront aux nouvelles réalités économiques, ajoute M. Archambault. De nombreux nouveaux leaders adoptent un état d'esprit de développement. Ils ont tendance à posséder une connaissance plus approfondie des nouvelles technologies et innovations et à être prêts à intégrer les facteurs sociaux et environnementaux dans la planification des activités afin de rendre leur entreprise plus résiliente et plus durable. »

Des occasions en contexte de ralentissement

Un nombre important de dirigeants d'entreprises familiales constatent également des occasions de croissance, même en contexte de ralentissement économique : 7 sur 10 (71 %) prévoient mobiliser des capitaux, près de 6 sur 10 (59 %) envisagent d'acquérir une nouvelle entreprise au cours des 3 prochaines années, et près des deux tiers (64 %) envisagent d'étendre leurs activités à l'extérieur du Canada.

« Les entreprises familiales qui affichent un bilan solide, qui disposent de fonds ou d'un accès aux capitaux pourraient envisager de faire des acquisitions à des prix plus avantageux, ou de faire les investissements nécessaires pour soutenir la croissance interne et les placements », explique Dino Infanti, leader national de KPMG Entreprise Fiscalité, KPMG au Canada. « Cela peut se traduire par de nouvelles occasions intéressantes pour les entreprises familiales de mettre à profit leurs forces existantes et émergentes pour favoriser la diversité, générer de la richesse et créer des emplois. »

L'absence de plans de relève incite certains à vendre

Ce ne sont pas tous les fondateurs qui prévoient de passer le flambeau de leur entreprise familiale à la génération suivante. Plus du quart (26 %) des personnes sondées envisagent plutôt de vendre leur entreprise au cours des 3 prochaines années.

« Le désir de vendre est parfois lié au fait que des leaders de la prochaine génération sont moins intéressés par la gestion de l'entreprise familiale existante que par la gestion du patrimoine familial, la création de nouvelles entreprises ou la poursuite des activités philanthropiques, affirme M. Infanti. Dans certains cas, le fondateur pourrait alors souhaiter vendre l'entreprise pour financer son régime de retraite et libérer les membres de sa famille pour qu'ils soient entreprenants de nouvelles façons. »

Une attention accrue portée sur les facteurs ESG

Une grande partie (70 %) des entreprises familiales canadiennes déclarent posséder une stratégie en matière de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et pratiquement le même pourcentage (69 %) croient que leurs programmes ESG ont une incidence positive sur leurs résultats financiers.

Les deux tiers des entreprises (66 %) affirment que leur volonté d'augmenter leurs engagements en matière d'ESG provient de la relève, soit des dirigeants et des employés de la nouvelle génération.

Plus de 6 sur 10 (63 %) affirment que la rémunération de la direction est maintenant liée à l'atteinte de leurs objectifs environnementaux et sociaux. Dans l'ensemble, les femmes sont plus susceptibles d'établir un lien entre la rémunération et les objectifs ESG : plus de 7 sur 10 (72 %) comparativement à seulement 51 % des hommes.

« Les dirigeantes d'entreprises familiales n'attendent pas que l'environnement change autour d'elles, ajoute M. Infanti. En tant que leaders transformationnelles, elles représentent les changements qu'elles désirent voir au sein de leur entreprise, de leur famille et de la société. »

D'autres constatations

70 % des dirigeants d'entreprises familiales déclarent avoir une stratégie en matière d'ESG

des dirigeants d'entreprises familiales déclarent avoir une stratégie en matière d'ESG De ce nombre, 73 % sont des femmes et 67 % sont des hommes

sont des femmes et sont des hommes 69 % des dirigeants d'entreprises affirment avoir intégré des objectifs sociaux et environnementaux dans leur plan d'affaires

des dirigeants d'entreprises affirment avoir intégré des objectifs sociaux et environnementaux dans leur plan d'affaires De ce nombre, 74 % sont des femmes et 63 % sont des hommes

sont des femmes et sont des hommes 63 % des dirigeants d'entreprises affirment que la rémunération de la direction est liée à l'atteinte de ces objectifs

des dirigeants d'entreprises affirment que la rémunération de la direction est liée à l'atteinte de ces objectifs De ce nombre, 75 % sont des femmes et 51 % sont des hommes

sont des femmes et sont des hommes 66 % des personnes sondées ont indiqué que leurs dirigeants et employés de la nouvelle génération les incitaient à augmenter leurs engagements en matière d'ESG

des personnes sondées ont indiqué que leurs dirigeants et employés de la nouvelle génération les incitaient à augmenter leurs engagements en matière d'ESG De ce nombre, 75 % sont des femmes et 57 % sont des hommes

sont des femmes et sont des hommes 69 % des entreprises familiales affirment que leurs programmes ESG améliorent ou stimulent positivement leurs résultats financiers

des entreprises familiales affirment que leurs programmes ESG améliorent ou stimulent positivement leurs résultats financiers De ce nombre, 72 % sont des femmes et 66 % sont des hommes

sont des femmes et sont des hommes 66 % des participants au sondage croient que les progrès en matière de diversité et d'inclusion progressent trop lentement dans le monde des affaires

des participants au sondage croient que les progrès en matière de diversité et d'inclusion progressent trop lentement dans le monde des affaires De ce nombre, 70 % sont des femmes et 63 % sont des hommes

sont des femmes et sont des hommes 92 % des femmes propriétaires d'entreprise sont confiantes en ce qui concerne les perspectives de croissance à long terme de leur entreprise, comparativement à 80 % des hommes

des femmes propriétaires d'entreprise sont confiantes en ce qui concerne les perspectives de croissance à long terme de leur entreprise, comparativement à des hommes 89 % des femmes sont plus confiantes qu'il y a un an, comparativement à 72 % des hommes

Un mot sur le sondage de KPMG au Canada auprès des dirigeants de PME de 2022

KPMG au Canada a mené une enquête auprès des propriétaires d'entreprises et des décideurs membres de la haute direction de 503 petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes entre le 16 août et le 1er septembre 2022 en faisant appel à la plateforme en ligne Methodify du Schelsinger Group. Parmi les répondants, 32 % indiquent un chiffre d'affaires annuel brut de plus de 500 millions $; 26 % entre 300 et 499 millions $; 18 % entre 200 et 299 millions $; 16 % entre 100 et 199 millions $; et 8 % de moins de 50 millions $. Plus de la moitié (57 %) des PME sont des entreprises familiales. Sur les 286 entreprises familiales sondées, 139 femmes et 147 hommes dirigeant(e)s ont répondu.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (Canada), cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnel(le)s et employé(e)s dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des client(e)s des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Renseignements: Nancy White, Service national des communications et Relations avec les médias, KPMG au Canada, 416-876-1400, [email protected]