Grâce au programme Impact coop des Fonds communautaires de Co-operators, les petites et moyennes coopératives canadiennes peuvent demander des capitaux patients pour s'adapter aux nouveaux besoins.

GUELPH, ON, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Par l'entremise de ses Fonds communautaires, Co-operators octroie un million de dollars de capital patient dans le cadre de son nouveau programme Impact coop afin de renforcer son soutien actuel au secteur coopératif. Ce programme vise à soutenir les petites et moyennes coopératives dans leurs efforts d'adaptation au paysage économique en évolution depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« Il peut être difficile d'offrir des produits et des services novateurs pour soutenir au mieux les membres, les employés et les collectivités devant l'incertitude causée par une pandémie, mais cela ne signifie pas qu'il doit être difficile d'obtenir des capitaux pour soutenir l'innovation. Aussi, il est plus important que jamais que les coopératives et leurs membres continuent de se serrer les coudes, c'est pourquoi il est crucial de renforcer le dynamisme du mouvement coopératif au Canada en cette période d'adaptation aux nouveaux besoins », déclare Collette Robertson, présidente du conseil d'administration des Fonds communautaires de Co-operators.

Le programme Impact coop d'un million de dollars est offert par les Fonds communautaires de Co-operators, et s'inscrit dans leurs efforts de consacrer 10 % de leur portefeuille à des investissements ayant un impact sur la collectivité et qui génèrent des retombées financières, sociales et environnementales. Grâce au programme Impact coop, le capital patient sera mis à la disposition des coopératives, sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entre 40 000 $ et 100 000 $, pour soutenir des projets nouveaux ou existants à l'appui de leurs efforts pour prospérer dans le contexte de la COVID-19.

Les coopératives canadiennes peuvent effectuer une auto-évaluation de 5 minutes pour savoir si elles sont admissibles au programme Impact coop. Apprenez-en plus sur le programme Impact coop.

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 51,4 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

À propos des Fonds communautaires de Co-operators

Les Fonds communautaires de Co-operators soutiennent des projets de développement économique qui favorisent la création d'emploi ou renforcent l'employabilité des jeunes marginalisés et des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Depuis 1995, plus de 7,6 millions de dollars ont été versés à 177 organismes de bienfaisance, organismes sans but lucratif, entreprises sociales et coopératives. Les Fonds communautaires de Co-operators aident également à relever les défis environnementaux et sociaux par des investissements d'impact dans la collectivité qui représentent 74 pour cent de leur portefeuille d'investissement de 13 millions de dollars. En savoir plus sur les Fonds communautaires de Co-operators .

