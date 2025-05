TORONTO, le 15 mai 2025 /CNW/ - Le 12 mai 2025, à la Cour supérieure de justice de Toronto, Khalilullah Yousuf (36 ans), de Toronto, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation liés au plus important complot de financement du terrorisme de l'histoire du Canada.

Entre septembre 2019 et décembre 2022, M. Yousuf a utilisé des crypto-devises et des transferts d'argent pour financer le terrorisme à l'étranger. Hier, dans un énoncé des faits convenu, M. Yousuf a admis avoir financé le terrorisme, en violation de l'article 83.03 du Code criminel du Canada.

Dans le cadre d'une transaction pénale, Khalilullah Yousuf a admis avoir recueilli plus de 15 000 $ par l'entremise de la plateforme GoFundMe et avoir versé plus de 35 000 $ à de multiples destinataires au profit de Daech, qui est inscrite sur la liste des organisations terroristes.

En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, M. Yousuf a plaidé coupable de participation aux activités d'un groupe terroriste, en violation de l'article 83.18 du Code criminel du Canada. Il a admis avoir créé et distribué une collection de plus de 3 800 hyperliens. Ces liens ont été sélectionnés dans le but de radicaliser, d'endoctriner et de recruter au profit de Daech, qui est inscrite sur la liste des organisations terroristes. Entre octobre 2020 et mars 2021, M. Yousuf a communiqué avec une personne aux États-Unis qui a par la suite été reconnue coupable d'avoir tenté de fournir un soutien matériel à cette même organisation terroriste.

Il s'agit de la plus importante condamnation pour financement du terrorisme à ce jour au Canada sur le plan de la valeur financière. En outre, il s'agit de la première condamnation pour financement du terrorisme au Canada où l'accusé a utilisé des crypto-devises, ainsi que de la première condamnation pour financement du terrorisme au Canada où l'accusé a utilisé le financement participatif en ligne.

Le succès de ce projet dirigé par la GRC n'aurait pas été possible sans les contributions des partenaires canadiens suivants : la Police fédérale de la Région du Centre de la GRC (Ontario), le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), le Groupe de gestion juricomptable (GGJ), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'Agence du revenu du Canada (ARC), le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), le ministère du Procureur général (MAG) et le service de police de Toronto (TPS).

La GRC aimerait également remercier ses partenaires internationaux qui ont joué un rôle déterminant dans ce dossier : l'unité centrale spéciale 2 de la Guardia Civil espagnole, le Federal Bureau of Investigation et le service de police des Maldives.

« Grâce à son partenariat et à son dévouement, la sous-équipe chargée de la lutte contre le financement du terrorisme au sein de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale et du financement des activités terroristes de la région du Grand Toronto a arrêté une personne responsable du soutien d'activités terroristes. Je tiens à remercier tous les organismes pour leur collaboration qui a permis de mener à bien cette enquête et de contribuer à la préservation de la sécurité publique. » - James Parr, surintendant, officier responsable de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale, région du Grand Toronto.

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) est composée de représentants de la GRC et des corps policiers municipaux et provinciaux, ainsi que de partenaires et d'organismes fédéraux et provinciaux. L'EISN recueille, partage et analyse des renseignements concernant les menaces à la sécurité nationale et l'extrémisme criminel/le terrorisme.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il incombe à chaque personne de signaler tout comportement suspect. En cas de menace immédiate à votre sécurité ou à celle d'autrui, veuillez composer le 911.

Il est possible de signaler des renseignements non urgents au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420 5805 ou en ligne à https://forms-formulaires.alpha.canada.ca/fr/id/cma4tau7t01goyr0187bcig4z.

