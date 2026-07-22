UN CADEAU DE LA FÊTE DES MÈRES MÈNE À UN GROS LOT DE 70 MILLIONS DE DOLLARS

UN COUPLE DE BRAMPTON CÉLÈBRE UN LOT TRANSFORMATEUR DE LOTTO MAX

TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Audrey et Wills W. de Brampton ont immigré au Canada de la Jamaïque il y a plusieurs décennies avec des débuts modestes et le rêve de construire une vie meilleure. Aujourd'hui, Audrey et Wills, mariés, sont les nouveaux multimillionnaires de l'Ontario, célébrant un remarquable gros lot de 70 millions de dollars au tirage de LOTTO MAX du 8 mai 2026.

Lors de leur passage au Centre des prix OLG de Toronto pour leur célébration des gagnants, Audrey et Wills ont dit jouer à la loterie avec OLG depuis plusieurs années. Pour la fête des Mères, Wills a offert à Audrey un billet Mise-éclair de LOTTO MAX. Il ne se doutait pas que ce simple cadeau allait mener à la surprise de leur vie!

Audrey a été la première à découvrir leur gros lot lorsqu'elle a vérifié leur billet en utilisant l'appli d'OLG. « J'ai vu le montant gagnant à l'écran, je me suis tourné vers Wills et j'ai dit : "Regarde ça. Est-ce que c'est 70 $?". Il y a jeté un coup d'œil et a répondu : "Non. Regarde encore, parce qu'il y a beaucoup plus de zéros!". Une fois que j'ai réalisé que c'était 70 millions de dollars, j'ai été sous le choc. Je devais m'assurer que ce que je voyais était réel. C'est alors que j'ai commencé à sauter d'excitation sur le lit, puis je suis tombée à genoux, submergée de joie! »

La surprise était encore plus remarquable par ce qui s'était passé auparavant. Après avoir entendu aux nouvelles qu'un billet gagnant de LOTTO MAX avait été vendu à Brampton, la fille du couple était convaincue que ses parents étaient les gagnants du gros lot. C'était quelques heures avant même qu'Audrey et Wills ne vérifient leur billet! « Quand nous lui avons finalement annoncé la nouvelle, elle a souri et a dit : "Je le savais!" », a ri Audrey.

Alors que la réalité de leur gain commençait à s'imposer, le couple était rempli d'une anticipation nerveuse. « Je pouvais le sentir pulser à travers mon corps », a déclaré Wills. « Je peux sembler calme et posé à l'extérieur, mais je suis ravi à l'intérieur! »

Alors qu'Audrey et Wills embrassent les possibilités passionnantes que ce gain apporte, ils admettent que l'expérience semble encore surréaliste. Comme beaucoup de joueurs de loterie, la paire imaginait souvent ce qu'elle ferait si elle gagnait gros, mais elle ne s'attendait jamais à célébrer un gros lot d'une telle ampleur. « Je pense à notre avenir et à nos prochaines étapes, mais il est difficile de faire des plans quand tout cela ressemble à un rêve! Nous allons absolument tirer le meilleur parti de ce gain », s'est exclamée Audrey.

Le couple aborde leur nouvelle fortune avec réflexion et gratitude. « Nous n'avons pas encore de grands projets, mais nous allons y aller doucement et travailler avec nos conseillers de confiance pour nous assurer de prendre des décisions intelligentes et responsables », a déclaré Audrey. « Nous sommes venus au Canada sans rien. Nous avons travaillé dur, appris à économiser et n'avons jamais vécu au-delà de nos moyens. Il nous faudra un certain temps pour nous habituer à cela! »

Par-dessus tout, leurs proches sont au premier plan de leurs pensées. « Notre famille et nos amis bénéficieront de ce gain. Nous voulons partager et aider les autres », a dit Audrey. « Annoncer la nouvelle à nos amis et à notre famille va être très amusant. »

Alors qu'ils commencent à imaginer son prochain chapitre, la paire a déjà quelques aspirations en tête. Audrey espère construire la maison de ses rêves en Jamaïque, où ils pourront passer leurs hivers avant de revenir au Canada pour les mois d'été. Le couple prévoit également rénover la cuisine de sa maison à Brampton. Audrey adore cuisiner et a hâte de créer un espace où elle pourra continuer à rassembler famille et amis autour de repas faits maison. Pour sa part, Wills adore les voitures anciennes et espère que cette manne financière lui permettra d'acheter et peut-être même d'en restaurer quelques-unes.

Au-delà de cela, la paire récemment retraitée est enthousiaste à l'idée de la liberté que ce gain lui offrira. « Surtout, nous pouvons vivre notre vie selon nos propres conditions », a souri Audrey. « Je suis prêt pour cette prochaine étape de la vie », a ajouté Wills. « J'ai travaillé en vue de ma retraite, et maintenant, ça va passer au niveau supérieur! »

Les voyages figurent également en bonne place sur leur liste. Ils ont l'intention de faire quelques croisières et de profiter de la mer des Caraïbes. « J'adore la plage », a dit Audrey. « J'aime le soleil, le sable et les boissons avec les petits parasols dedans! »

« Je suis avec Audrey », a acquiescé Wills. « J'adore être au bord de la mer. Tant que j'ai ma femme, une belle maison, et que le soleil brille, tout va bien. »

Le billet gagnant de 70 millions de dollars de LOTTO MAX a été acheté à la station-service Canco One Stop, avenue Steeles, à Brampton.

Pour voir une vidéo et des photos de la célébration d'Audrey et de Wills, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration des gagnants :

https://f.io/rRWCQx99

(le lien est actif pendant 30 jours - aucun mot de passe n'est requis pour y accéder)

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