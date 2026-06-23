PREMIER DUO FRÈRE-SŒUR À GAGNER UN GROS LOT IMPORTANT AVEC OLG!

UN FRÈRE ET UNE SŒUR DE TORONTO PARTAGENT LE GROS LOT DE 75 MILLIONS DE DOLLARS DE LOTTO MAX

TORONTO, le 23 juin 2026 /CNW/ - Jonathan R. et Mylene P., de Toronto, sont le premier duo frère-sœur à remporter un gros lot important de loterie avec OLG! Le frère et la sœur sont les nouveaux multimillionnaires de l'Ontario, célébrant un remarquable gros lot de 75 millions de dollars au tirage de LOTTO MAX du mardi 3 mars 2026.

Jonathan et Mylene jouent à la loterie ensemble depuis près de deux ans. Ils apprécient la tradition de choisir leurs propres numéros -- ceux qui ont une signification particulière pour eux et leurs familles. Cette victoire marque un moment qui change la vie, qu'ils avaient longtemps imaginé -- maintenant une réalité vivante. La paire a partagé son histoire avec OLG lors d'une célébration des gagnants au Centre des prix OLG.

C'est Jonathan qui a découvert que leur billet était gagnant tôt un matin en le vérifiant sur l'appli d'OLG. « Au début, je pensais que nous avions gagné 75 000 $. Mes yeux étaient encore endormis », s'est-il souvenu. « Quand j'ai mis mes lunettes pour y jeter un deuxième coup d'œil, j'ai remarqué qu'il y avait plus de zéros et j'étais tellement heureux! »

C'est alors qu'il a réveillé sa sœur avec la nouvelle incroyable. Mylene a dit que lorsque Jonathan lui a annoncé la nouvelle incroyable, elle a commencé à pleurer des larmes de joie. « Il m'a montré l'écran de son téléphone, et j'ai aussi pensé que nous avions gagné 75 000 $, jusqu'à ce qu'il me dise de compter les zéros. Une fois que j'ai réalisé que c'était 75 millions de dollars, j'étais tellement heureuse. C'était incroyable! J'ai toujours rêvé de quelque chose comme ça, mais je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait réalité. Mais finalement, c'est arrivé! »

Lorsque Jonathan a annoncé la nouvelle à sa femme, elle ne l'a d'abord pas cru. « Je suppose que parce que je lui avais déjà fait des blagues, elle pensait que ce n'était pas vrai », a-t-il dit en riant. « Avec l'aide de Mylene, nous avons finalement réussi à la convaincre que c'était vrai, et elle était bouleversée et émue. »

« Je suis tellement reconnaissant pour tout ce que cela signifie », a dit Jonathan en rayonnant. « Nous sommes venus au Canada pour une vie meilleure pour nous-mêmes et nos familles. Ma priorité principale est de prendre soin de mes parents, de ma femme et de mes enfants. Mes enfants auront leur éducation payée. Je veux qu'ils aient le meilleur du meilleur. »

Jonathan a ajouté qu'il cherche également une propriété pour construire une grande maison où sa famille pourra grandir ensemble. « Tant de générations bénéficieront de ce gain», a-t-il déclaré. Il souhaite également construire une petite chapelle dans sa ville natale dans le cadre de son engagement à aider les autres.

Mylene, comme Jonathan, affirme que sa famille est sa principale priorité. « Cette victoire change la vie -- non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. J'ai toujours rêvé de construire ma propre maison, et j'ai hâte de voir ce rêve devenir réalité », a-t-elle ajouté en souriant. « Je gagnais ma vie en nettoyant de belles maisons, et maintenant je peux nettoyer ma propre nouvelle belle maison. Mon cœur est rempli de tant d'amour et de joie. Ce gain est un rêve devenu réalité! »

Les voyages figurent également en bonne place sur la liste de Jonathan et Mylene. Mylene attend avec impatience de visiter l'Allemagne, l'Autriche et le Japon, ainsi que de planifier de grandes vacances en famille pour réunir leurs conjoints, parents et enfants. « Nous voulons voyager à travers le Canada. Il y a tant de beauté à découvrir dans ce pays incroyable que nous sommes fiers d'appeler notre chez-nous. »

Le billet gagnant de 75 millions de dollars de LOTTO MAX a été acheté à Drewry's Variety, avenue Drewry, à North York.

Pour voir une vidéo et des photos de la célébration de Jonathan et Mylene et du moment où ils ont vu leur gain dans leurs comptes en banque, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration des gagnants :

https://f.io/35y2_0ER

(le lien est actif pendant 30 jours - aucun mot de passe n'est requis pour y accéder)

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