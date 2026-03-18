Un budget sans surprise : la FTQ a hâte de passer à autre chose

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et des travailleuses (FTQ) éprouve une déception prévisible face au budget déposé aujourd'hui par le ministère des Finances. La centrale déplore l'absence de vision structurante pour soutenir les travailleurs et travailleuses dans un contexte de turbulences économiques.

« Il y a peu de choses dans ce budget qui répondent aux attentes des travailleurs et des travailleuses. On s'y attendait considérant que le budget du ministre des Finances était déjà rédigé lorsque nous l'avons rencontré. On tient compte que très partiellement de l'augmentation des inégalités sociales, de la crise de l'habitation, de l'incertitude économique actuelle ou encore de l'urgence de lutter contre les changements climatiques. Il s'agit d'une autre illustration de la déconnexion de la CAQ par rapport aux attentes et aux besoins de la population québécoise », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Le gouvernement a annoncé quelques nouvelles dépenses et investissements dans des domaines importants pour la société québécoise, ce qui est toujours bienvenu. Cela dit, la centrale déplore le manque de vision et d'ambition de ce budget. Par exemple, la conversion de 5000 places de garde non subventionnées en place subventionnées apparaît comme une bonne nouvelle, mais l'idéal serait un réseau complet et accessible de centres de la petite enfance (CPE). Nous disons oui à un soutien additionnel pour le secteur forestier, mais quand le Québec aura-t-il une véritable politique industrielle ?

L'augmentation du niveau des dépenses sera très faible au cours des prochaines années, ce qui laisse présager un retour à l'austérité. Les dépenses en santé et services sociaux se situeront à un niveau acceptable pour 2026-2027, mais augmenteront peu pour l'année subséquente. En éducation, les augmentations apparaissent insuffisantes et entraîneront des impacts négatifs sur les services. Il s'agit là de choix politiques considérant les sommes importantes versées au Fonds des générations et l'absence de nouveaux revenus, particulièrement auprès des plus riches. Le gouvernement aurait également pu mettre sur pied un régime public et universel d'assurance médicaments, ce qui aurait permis des économies de plusieurs milliards de dollars par année.

« Au Québec, il y a du monde qui travaille fort, puis qui n'y arrive plus. Il y a des familles qui coupent dans l'épicerie et des gens qui travaillent à temps plein sans joindre les deux bouts. Nos membres, comme l'ensemble des Québécois et Québécoises, n'ont pas besoin d'un gouvernement spectateur. Ils ont besoin d'un gouvernement qui protège les emplois et qui améliore leur qualité de vie », ajoute la présidente de la FTQ.

Après deux mandats caquistes, la FTQ est prête à passer à autre chose et à contribuer activement à élaborer des solutions pour les défis auxquels fait face la société québécoise.

« C'est inhabituel de dire ça en mars alors que le printemps approche, mais on attend avec impatience d'être en octobre pour que soient enfin déclenchées les élections. À la FTQ, on est déjà passé au prochain appel. On se prépare à travailler avec le prochain gouvernement, peu importe sa couleur politique. Il y a un besoin urgent de rétablir le dialogue social qui a été mis à mal par ce gouvernement. Ce n'est pas un caprice syndical, mais une façon intelligente de faire face aux turbulences et de bénéficier de l'expertise du terrain », précise la présidente de la FTQ.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : David Francke-Robitaille, 514 961-4489, [email protected]