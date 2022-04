Un budget globalement favorable aux travailleurs, estime la CSN

OTTAWA, ON, le 7 avril 2022 /CNW/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) se réjouit de constater que la vigueur de la reprise de l'économie canadienne permet au gouvernement libéral de faire le choix de consolider certains programmes clés venant en aide aux travailleuses et aux travailleurs.

La CSN déplore toutefois que le gouvernement ait privilégié des programmes de santé particuliers plutôt que de rehausser les transferts fédéraux aux provinces. « Encore une fois, le gouvernement fédéral ignore l'appel unanime des provinces qui, comme le Québec, ont vu les coûts de leur système de santé exploser pendant qu'Ottawa demeure les bras croisés », mentionne la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Assurance-emploi

En matière d'assurance-emploi, la déception est grande : en ne renouvelant pas les mesures temporaires apportées depuis le début de la pandémie pour améliorer l'admissibilité au régime d'assurance-emploi, la ministre Freeland envoie un très mauvais message aux travailleuses et travailleurs sans-emploi, considère la centrale syndicale, qui réitère la nécessité d'une réforme l'ensemble du programme, dont les travaux traînent en longueur.

Déplorant que le programme d'assurance médicaments ne fasse pas dès maintenant l'objet de mesures budgétaires, le CSN salue néanmoins les avancées en matière d'accès au logement et à l'assurance dentaire. « La CSN a toujours défendu l'amélioration des conditions de vie des travailleuses et des travailleurs, qui est tout aussi importante que celle de leurs conditions de travail, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Pour plusieurs, l'accès au logement devient de plus en plus problématique, et pas seulement dans les grands centres urbains. Nous nous réjouissons de constater que le gouvernement libéral répond à l'appel des citoyennes, des citoyens et de plusieurs villes du Québec. »

Urgence climatique

La CSN déplore cependant les nombreuses contradictions du gouvernement en matière de lutte au changement climatique. Certes, le budget présenté par Chrystia Freeland prévoit effectivement les ressources budgétaires nécessaires au bon fonctionnement du plan annoncé par le ministre de l'Environnement la semaine dernière, mais fait l'impasse quant à l'élimination des subventions à l'industrie pétrolière. « Malheureusement, le gouvernement n'en est pas à une incohérence près, se désole la présidente de la CSN. Le feu vert octroyé au projet Bay du Nord hier, qui permettra l'exploitation de 300 millions de barils de pétrole par année, ne peut que miner tous nos efforts visant à réduire notre empreinte écologique. »

Enfin, la centrale syndicale salue les efforts qui figurent au budget en matière d'évasion et d'évitement fiscaux. Elle est également satisfaite de la hausse d'impôts à l'égard des banques et des compagnies d'assurances, qui ont vu leurs profits exploser au cours des deux dernières années.

Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Renseignements: Mélanie Champagne, directrice des communications, CSN, (c) 514 651-1470