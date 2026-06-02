LIUZHOU, Chine, 2 juin 2026 /CNW/ - Le 31 mai, la 6e Journée mondiale des clients de LiuGong (000528.SZ) s'est tenue à Liuzhou, en Chine. M. Su Zimeng, président de la China Construction Machinery Association, M. Song Zhiping, président de la China Association for Public Companies, M. Zheng Jin, président de LiuGong Group et de LiuGong Machinery, M. Luo Guobing, vice-président, et président de LiuGong Machinery et d'autres hauts dirigeants de LiuGong, ainsi que plus de 1 200 clients, partenaires, experts de l'industrie et représentants des médias de plus de 50 pays et régions se sont réunis pour assister aux dernières réalisations de LiuGong en matière de durabilité, d'intelligence et de mondialisation, et explorer l'avenir de la transformation bas carbone dans l'industrie des équipements de construction.

La 6e Journée mondiale des clients de LiuGong s'est tenue à Liuzhou Speed Speed La 6e Journée mondiale des clients de LiuGong s'est tenue à Liuzhou (PRNewsfoto/LiuGong)

Plus de 150 machines ont été exposées sur place, et les nouveaux équipements énergétiques représentent la moitié. L'événement comprenait une série d'activités, dont des discussions sur des solutions d'électrification et d'exploitation minière intelligente zéro carbone, des démonstrations de machines, des essais routiers et des visites d'usines. Le président Luo Guobing a partagé sa stratégie de développement mondial, le client d'Afrique du Sud a présenté des exemples concrets de réussite, mettant en valeur les capacités d'innovation et les solutions complètes de LiuGong pour les marchés mondiaux.

Des solutions minières zéro carbone dévoilées

Lors de l'événement, LiuGong a officiellement lancé sa solution d'exploitation minière intelligente zéro carbone, couvrant l'énergie verte, les équipements intelligents, la gestion numérique et les services sur l'ensemble du cycle de vie. De nouvelles machines et solutions minières ont également été présentées lors de démonstrations en direct.

Expérience pratique

Parmi les activités les plus attendues, le programme d'essais de LiuGong proposait des produits phares, y compris des chargeurs sur pneus électriques et des camions miniers autonomes, permettant aux clients de découvrir directement les performances des équipements ainsi que la synergie des solutions intégrées de LiuGong.

Livraison du 600 000e chargeur sur pneus

Alors que LiuGong célèbre la 60e année de son activité de chargeurs sur pneus, l'entreprise a officiellement livré son 600 000e chargeur sur pneus lors de l'événement, marquant une autre étape importante dans son développement. Depuis le lancement du premier chargeur sur pneus de Chine en 1966, LiuGong a constamment fait progresser l'innovation dans l'industrie et élargi sa présence mondiale, contribuant ainsi à façonner l'évolution de l'industrie chinoise des équipements de construction.

Des partenariats plus solides, un succès partagé

LiuGong a également organisé des cérémonies de signature de coopérations stratégiques, de commandes avec des comptes clés et de remise de prix aux partenaires, renforçant ainsi la collaboration avec ses clients et partenaires dans le monde entier.

Dans le cadre des activités de bienvenue, les invités ont profité d'une croisière nocturne sur la rivière Liujiang et d'un spectacle de drones lumineux, découvrant ainsi le charme unique de Liuzhou et de la culture de LiuGong.

« À l'avenir, LiuGong continuera à accorder la priorité aux clients, à stimuler l'innovation verte et intelligente et à travailler en étroite collaboration avec des partenaires mondiaux pour bâtir un avenir plus efficace, durable et à faibles émissions de carbone pour les industries des équipements miniers et de construction », a déclaré Zheng Jin, président de LiuGong Group et de LiuGong Machinery.

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SOURCE LiuGong

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