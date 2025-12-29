LIUZHOU, Chine, 29 décembre 2025 /CNW/ - Le mois dernier, LiuGong (000528.SZ) a dévoilé officiellement à Liuzhou sa nouvelle marque E-Intelligence lors de la Conférence mondiale des concessionnaires 2025 et de la Journée mondiale de la clientèle 11•26. Ce lancement mondial marque une étape majeure dans la transformation verte de LiuGong et sa prochaine phase de développement durable.

LiuGong lance la marque E-Intelligence (PRNewsfoto/LiuGong)

Centré sur le manifeste de la marque, « FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES » (« LES ÉNERGIES VERTES AU SERVICE DES PERFORMANCES DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES »), le lancement souligne le double engagement de LiuGong : faire avancer sans cesse l'industrie des machines de construction vers un avenir plus durable et offrir aux clients une productivité fiable et puissante, même dans les conditions d'exploitation les plus extrêmes, grâce à l'électrification et aux technologies intelligentes.

Cette réactualisation de l'image de marque illustre la transition stratégique de LiuGong, fabricant d'équipement traditionnel devenu fournisseur de solutions de productivité verte à cycle de vie complet.

Innovation technologique : plusieurs voies possibles pour garantir les « performances dans des conditions extrêmes »

Dans son parcours vers l'électrification, LiuGong ne poursuit pas une seule voie technologique. L'entreprise se concentre plutôt sur des applications concrètes en créant une gamme diversifiée de solutions fiables. Systèmes entièrement électriques ou hybrides, alimentation filaire ou échange rapide de batteries, LiuGong propose des conceptions hautement personnalisées pour aider les clients à atteindre l'équilibre optimal entre productivité et coût total de possession dans différents environnements et conditions d'exploitation.

Froid extrême (-30 °C) : Les systèmes de préchauffage à distance et les technologies d'adaptation de la batterie aux basses températures réduisent considérablement la durée de démarrage à froid et améliorent la stabilité opérationnelle dans des conditions de températures inférieures à zéro degré.

Chaleur extrême (+50 °C) : Des systèmes de gestion thermique de pointe, des solutions de refroidissement renforcées et des matériaux résistants à la chaleur assurent une performance stable des batteries et des commandes électroniques en fonctionnement continu à charge lourde.

Conditions d'exploitation spéciales : Pour relever les défis du fonctionnement dans des environnements à haute altitude ou des environnements chimiques corrosifs, LiuGong applique des conceptions de refroidissement améliorées fondées sur des composants anticorrosion et une protection de batterie homologuée IP67 qui protègent la productivité du noyau.

Bâtir l'écosystème de demain : de l'équipement aux opérations intelligentes

Pour LiuGong, l'électrification n'est que le début. L'ambition à long terme de l'entreprise est d'établir un écosystème intelligent qui intègre l'énergie, l'équipement, les données et les opérations. Sur la base d'une infrastructure d'énergie verte, de plateformes d'exploitation intelligentes et d'une optimisation axée sur les données, cet écosystème permet le fonctionnement coordonné de l'équipement, une utilisation efficace de l'énergie et l'amélioration continue des opérations. Grâce à des services tels que le recyclage et les banques d'alimentation sur batterie, LiuGong entend créer un système en boucle fermée durable qui couvre l'ensemble du cycle de vie du produit.

Lancement officiel de la « tournée mondiale 2026 de l'Alliance verte »

Lors de l'événement de lancement, LiuGong a officiellement annoncé le début de la « tournée mondiale 2026 de son Alliance verte ». En partenariat avec 9 concessionnaires et partenaires clients à l'échelle mondiale, cette initiative orientera certaines réalisations commerciales écologiques vers des projets en cours relatifs à la promotion du bien-être public mondial. L'Alliance verte de LiuGong a déjà eu un impact tangible dans de nombreuses régions, notamment à travers des projets en faveur d'une eau potable propre en Afrique et la construction de cuisines centrales en Indonésie, afin d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage dans les écoles et les communautés locales. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de M. Luo Guobing, président de LiuGong, de représentants de partenaires mondiaux et d'envoyés diplomatiques de plusieurs pays. Pour l'avenir, LiuGong invitera encore davantage de partenaires à rejoindre l'Alliance verte, en apportant sa vision des énergies vertes aux communautés du monde entier pour faire émerger ensemble un avenir plus vert et plus durable.

