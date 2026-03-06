LAS VEGAS, le 6 mars 2026 /CNW/ - LiuGong (000528.SZ) a présenté 13 machines réparties sur plusieurs gammes de produits à la CONEXPO-CON/AGG 2026 avec pour thème « Clients exigeants. Équipements performants », qui couvre des applications allant de la construction urbaine à l'exploitation en carrière, en passant par l'exploitation minière et les projets d'infrastructures à grande échelle.

Des solutions électriques pour réduire les coûts d'exploitation

Photo de groupe au kiosque LiuGong, CONEXPO 2026 (PRNewsfoto/LiuGong)

Parmi les machines proposées figuraient l'excavatrice 922FE à zéro émission et les chargeuses sur pneus 870HE et 820TE, qui représentent le portefeuille électrique en expansion de LiuGong sur le marché américain. Ces machines réduisent de plus de 40 % leurs coûts d'exploitation grâce à la réduction des pièces d'usure, des fluides et des filtres et à la simplification de l'entretien. Leur fonctionnement silencieux et leur couple instantané les rendent adaptés à la construction urbaine, à la démolition et aux projets du secteur public sensibles aux émissions.

Les équipements électriques LiuGong fonctionnent maintenant dans plus de 60 pays, avec des ventes cumulatives dépassant les 60 000 unités.

Équipement diesel pour les applications de haute production

Pour les applications lourdes, LiuGong a présenté la pelle 952F et la chargeuse sur pneus 856T alimentée par les moteurs Cummins Tier 4 Final / Stage V. Conçues pour l'exploitation en carrière, l'exploitation minière et les projets d'infrastructures à grande échelle, ces machines mettent l'accent sur la durabilité et l'exploitation continue dans des environnements exigeants et éloignés.

Équipement de précision qui protège les marges du projet

LiuGong a également présenté des équipements spécialisés tels que la niveleuse de moteur 4215D et le rouleau 6608F, mettant en évidence ses capacités de calibrage et de compactage de précision. La précision avancée du nivellement et les technologies intégrées de compactage aident à réduire les reprises associées à l'enlèvement des matériaux, au remplacement de la chaussée et à la remobilisation des équipes, ce qui permet aux clients de respecter les horaires et de contrôler les coûts d'exploitation.

Écosystème d'équipement unifié

L'ajout du bouteur TD16N vient compléter la couverture des produits de LiuGong dans les principales catégories de terrassement. Les systèmes de télématique et de diagnostic normalisés permettent une surveillance et un soutien uniformes pour plusieurs types de machines, simplifiant ainsi la gestion de flotte et les activités après-vente.

Mobilisation des clients

En plus de l'exposition de l'équipement, LiuGong a organisé sa série de balados « Tough Customer Talk » sur place au kiosque F18033, où les clients et les concessionnaires ont partagé des expériences concrètes et des informations sur le rendement, la fiabilité et l'impact commercial des machines LiuGong.

« Les clients exigeants n'ont pas le temps pour la complexité », déclare Andrew Ryan, président de LiuGong North America. « Ils ont besoin d'un partenaire sur lequel ils peuvent compter pour l'ensemble du travail, de la première fouille jusqu'à la note finale. Notre objectif est de fournir un équipement durable et efficace soutenu par un réseau de services unifié. »

Créer de la valeur grâce à la coopération

Quatre jours avant la CONEXPO-CON/AGG, LiuGong North America a tenu une conférence des concessionnaires de deux jours, réunissant des concessionnaires locaux pour discuter des tendances de l'industrie et des stratégies de développement futures. Les représentants des concessionnaires ont également été invités à partager leurs pratiques du marché et leurs récits de réussite. Les échanges approfondis ont renforcé les partenariats et jeté des bases solides pour poursuivre l'expansion du marché.

Le 4 mars, LiuGong et Cummins ont marqué 30 ans de coopération mondiale. À ce jour, plus de 300 000 machines LiuGong dans le monde ont été équipées de moteurs Cummins, tandis que Guangxi Cummins a produit plus de 300 000 moteurs depuis sa création, reflétant la force de ce partenariat de longue date.

Engagement envers le marché américain

Le 2 mars, LiuGong a tenu une conférence de presse à laquelle ont participé près de 50 médias et représentants sectoriels de premier plan. Luo Guobing, président de LiuGong ; Li Dongchun, vice-président de LiuGong ; et Andrew Ryan, président de LiuGong Amérique du Nord, ont annoncé la dernière stratégie de l'entreprise et les questions de terrain de la presse concernant les tendances de l'industrie et les plans de développement futurs. Grâce à son portefeuille élargi et à son engagement axé sur le client, LiuGong a réaffirmé son engagement à long terme envers le marché local. L'entreprise continuera d'élargir son offre pour répondre aux exigences changeantes des chantiers en offrant des solutions fiables et complètes pour un large éventail d'applications.

