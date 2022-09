L'Aperçu de l'automne 2022 MétéoMédia

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Québec a connu un été plus chaud que la normale et passablement arrosé. L'automne sera-t-il à l'image de la saison estivale? MétéoMédia dévoile en primeur son Aperçu de l'automne qui brosse le portrait de la fin septembre et des mois d'octobre et de novembre.

« Les Canadiens apprécient l'été qui se prolonge avec du beau temps sec et des températures estivales jusqu'à tard en septembre, explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. »

« L'automne est une saison intéressante à plusieurs égards au Québec. Cette année, le contexte est favorable au beau temps et à la chaleur, surtout pour septembre et octobre. Une situation idéale pour profiter des activités extérieures et observer les couleurs. Il faudra surveiller de quelle façon la transition vers l'hiver va s'opérer en novembre. La seconde moitié de l'automne pourrait être ponctuée de quelques gros systèmes qui apporteraient de bonnes quantités de pluie », indique André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Voici un aperçu plus détaillé des conditions attendues d'un océan à l'autre cet automne :

Québec et Ontario

Des températures au-dessus de la normale sont prévues en septembre et en octobre. Tandis que les Québécois pourront profiter de plusieurs belles journées durant cette période, quelques épisodes orageux pourraient se manifester, en particulier lors de la première moitié. Par la suite, la remontée de tempêtes automnales et des restes de systèmes tropicaux pourrait apporter de bonnes quantités de précipitations. En novembre, la transition vers le début de l'hiver sera à surveiller. Le changement de paradigme pourrait se faire en douceur.

Ailleurs au Canada

Pour les provinces de l'Atlantique, les précipitations seront au-dessus des normales avec le possible passage d'importantes dépressions, conséquence des eaux très chaudes présentes dans le bassin atlantique. Autre effet de ces températures anormalement élevées : les températures douces vont dominer une majorité de la saison automnale dans cette région.

La concentration d'eau chaude dans l'Atlantique pourrait favoriser la chaleur, mais également la remontée de systèmes costauds dans les Maritimes. Ces régions se retrouvent aux premières loges lorsque de puissants systèmes gorgés en humidité remontent la côte.

MétéoMédia : Aperçu de l'automne 2022 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales Au-dessus des normales Alberta Près des normales Près des normales Saskatchewan Près des normales Près des normales Manitoba Près des normales, sauf l'extrême sud de la province qui sera au- dessus des normales Près des normales Ontario Au-dessus des normales, sauf pour le nord-ouest de la province qui sera près des normales Près des normales, sauf pour le centre de la province qui sera sous les normales Québec Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour l'ouest de la province qui sera sous les normales et le sud-est de la province qui sera au-dessus des normales Maritimes, Terre-Neuve- et-Labrador Au-dessus des normales Au-dessus des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf pour l'est du Nunavut qui sera au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le sud du Nunavut qui sera au-dessus des normales

