LONGUEUIL, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui que l'Agence spatiale canadienne et la NASA ont signé le Traité sur la station spatiale Gateway, un accord historique qui confirme la participation du Canada à cette prochaine grande initiative internationale d'exploration spatiale.

Aux termes du traité, un Canadien fera partie de la mission Artemis II, la première mission lunaire habitée depuis 1972. Le Canada devrait marquer une page d'histoire avec cette mission : il serait le deuxième pays à envoyer un astronaute dans l'espace lointain, en mission autour de la Lune. Le traité prévoit aussi un deuxième vol pour un astronaute canadien, à la station spatiale lunaire Gateway.

L'annonce faite aujourd'hui confirme également que le Canada est un partenaire clé des États-Unis dans le domaine de l'exploration spatiale. Grâce à ce partenariat, des technologies et des expériences scientifiques canadiennes et américaines seront envoyées sur la Lune.

Des centaines d'entreprises canadiennes devraient participer au développement du Canadarm3, destiné à la station Gateway, en collaboration avec l'entrepreneur principal MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. et des organismes de recherche, afin de stimuler l'innovation et l'excellence canadienne dans le domaine des nouvelles technologies. La Politique des retombées industrielles et technologiques s'applique au développement et à la construction du Canadarm3, ce qui génèrera des retombées économiques importantes dans le secteur spatial canadien. En outre, le Canadarm3 sera télécommandé depuis un centre de contrôle au Canada. Grâce au leadership du Canada en robotique spatiale - de la conception à l'exploitation, l'industrie canadienne aura accès à de nouveaux marchés dans le secteur spatial mondial.

En participant à l'exploration de la Lune, le Canada permettra à son secteur spatial de rester fort et de se développer, tout en offrant de nouvelles possibilités pour la recherche et l'innovation au pays. La station spatiale lunaire Gateway, le partenariat le plus important dans le domaine depuis l'avènement de la Station spatiale internationale, permettra l'exploration habitée durable de la Lune et contribuera au perfectionnement des technologies nécessaires à une future mission sur Mars.

La participation du Canada au projet de la station Gateway est la pierre angulaire de la Stratégie spatiale canadienne, qui vise à tirer parti des forces de notre pays, comme la robotique, tout en faisant progresser la science et l'innovation dans des domaines passionnants comme l'intelligence artificielle, les technologies biomédicales, la production alimentaire et la recherche sur les effets du changement climatique sur l'atmosphère terrestre.

« C'est un moment important de l'histoire du Canada dans l'espace. Le Traité sur la station spatiale Gateway conclu entre le Canada et les États-Unis nous envoie sur la Lune pour la première fois. Notre pays collaborera avec les plus grandes organisations spatiales du monde pour que les sciences et les technologies de pointe de cette grande aventure profitent à toute l'humanité. Aux côtés des États-Unis et d'autres partenaires étrangers, le Canada continuera d'assurer son leadership en robotique spatiale, véritable source de fierté nationale. Et tous les yeux se tourneront vers le ciel quand l'un de nos astronautes deviendra le premier Canadien en mission autour de la Lune. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Le 28 février 2019, le premier ministre a annoncé des investissements historiques dans le programme spatial canadien et la participation du Canada à l'exploration de la Lune.





Depuis le début des années 1980, les astronautes canadiens font progresser la science et la technologie, et inspirent les Canadiens. Neuf astronautes extraordinaires de l'Agence spatiale canadienne ont effectué 17 vols spatiaux.





Artemis II sera une mission autour de la Lune. Ce sera la première mission lunaire habitée depuis 1972.





La station Gateway est une station spatiale qu'on prévoit mettre en orbite autour de la Lune. Environ six fois plus petite que la Station spatiale internationale, elle sera construite, approvisionnée et utilisée en collaboration avec des partenaires du monde entier et du secteur privé. Ce sera un laboratoire scientifique, un banc d'essai de nouvelles technologies, une escale pour l'exploration de la surface de la Lune, un centre de contrôle de mission pour les missions sur la Lune et, un jour, un tremplin pour les voyages à destination de Mars.





Le système robotisé Canadarm3 à la station spatiale lunaire Gateway utilisera des logiciels de pointe pour effectuer des tâches en toute autonomie, sans intervention humaine. Il sera essentiel aux missions Artemis, qu'il s'agisse d'assurer la maintenance, de réparer ou d'inspecter la station Gateway, d'attraper des engins spatiaux, d'aider les astronautes sortis dans l'espace ou d'appuyer les expériences scientifiques, tant en orbite lunaire que sur la Lune.





Le 26 juin 2020, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de passer un marché de services avec MacDonald , Dettwiler and Associates Ltd. pour le Canadarm3. Le contrat pour la phase A (pour établir les exigences techniques de la conception et de la construction du Canadarm3) a été attribué le 7 décembre 2020. La valeur du contrat s'élève à 22,8 millions de dollars.





, Dettwiler and Associates Ltd. pour le Canadarm3. Le contrat pour la phase A (pour établir les exigences techniques de la conception et de la construction du Canadarm3) a été attribué le 7 décembre 2020. La valeur du contrat s'élève à 22,8 millions de dollars. En application de la Politique des retombées industrielles et technologiques, les robots spatiaux de fabrication canadienne destinés à la station Gateway devraient contribuer pour environ 135 millions de dollars par année au PIB du Canada. Ils devraient aussi permettre de maintenir et créer quelque 1300 emplois bien rémunérés pour les Canadiens sur une période de dix ans.





L'Agence spatiale canadienne a mis sur pied le Programme d'accélération de l'exploration lunaire pour favoriser la croissance des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, pour veiller à ce qu'elles puissent avoir accès aux marchés mondiaux et pour préparer le secteur spatial canadien aux missions lunaires et dans l'espace lointain. Par exemple, l'Agence a annoncé récemment deux contributions et six contrats pour une valeur totale de 6,2 millions de dollars.





Le Canada et les États-Unis sont parmi les pays qui entretiennent les relations les plus étroites. Par exemple, leur partenariat pour explorer l'espace ensemble remonte aux années 1960.

