Un appui de 600 000 $ à STIQ pour soutenir les entreprises du Québec en période d'incertitude

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - STIQ reçoit un appui financier de 600 000 $ du gouvernement du Québec pour déployer un projet d'accompagnement destiné aux entreprises québécoises, afin de stimuler leur croissance dans un contexte économique incertain.

Le ministre du Travail, de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime et de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en a fait l'annonce hier à Montréal, par vidéo, à l'occasion de la Grande Conférence annuelle de STIQ.

Ce projet d'accompagnement, conçu sur mesure en fonction du contexte économique actuel et des besoins des entreprises, tiendra compte des objectifs de celles-ci et de leur niveau de maturité organisationnelle. Il visera plus spécifiquement à les soutenir dans le développement de nouveaux marchés, notamment celui de la défense et de la sécurité, ainsi qu'à renforcer leur compétitivité et leur productivité.

Citations

« Dans un contexte économique incertain, il est essentiel de poser des gestes concrets pour soutenir la croissance de nos entreprises. En appuyant STIQ, notre gouvernement permet à des centaines d'entreprises manufacturières d'améliorer leur productivité, de renforcer leur compétitivité et de se positionner sur de nouveaux marchés stratégiques, notamment en défense et en sécurité. Cet investissement s'inscrit dans notre volonté de miser sur des partenaires solides, capables de générer des retombées tangibles partout au Québec et de contribuer directement à la performance de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime et de la région de la Mauricie

« Grâce à cet appui, STIQ poursuivra sa mission d'accompagnement des entreprises québécoises, afin de les aider à naviguer dans un climat d'incertitude et à relever les défis croissants. En misant sur une expertise terrain reconnue et sur le plus grand réseau manufacturier au Québec, STIQ contribuera activement à améliorer la performance et la compétitivité des entreprises d'ici, tout en les aidant à développer de nouveaux marchés. »

Richard Blanchet, président-directeur général, STIQ

À propos de STIQ

Fondée il y a près de 40 ans, STIQ (Sous-traitance industrielle Québec) est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie.

Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

SOURCE Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ)

Renseignements : Cindy Mc Culloch, Directrice des communications, STIQ, 514 875-8789 p. 232, [email protected], www.stiq.com