STIQ se réjouit de l'annonce de la nouvelle Stratégie industrielle de défense

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - STIQ, le plus grand réseau manufacturier au Québec, accueille favorablement l'annonce de la nouvelle Stratégie industrielle de défense (SiD), qui vise notamment à produire davantage d'équipement militaire au Canada, alors que 75 % des achats proviennent actuellement des États-Unis.

En alignant les besoins en défense des Forces armées canadiennes et les capacités industrielles du pays, la SiD permettra de donner un élan sans précédent au secteur de la défense, en générant des milliards de dollars en retombées économiques au Canada.

Un écosystème industriel fort et innovant

Pour STIQ, cette Stratégie annoncée permettra la mise en place de chaînes d'approvisionnement solides et structurées dans le secteur de la défense et l'amélioration de la prévisibilité nécessaire à des investissements majeurs. Elle facilitera également la création d'un écosystème fort qui pourra soutenir l'innovation et renforcer la compétitivité des entreprises québécoises. Le Canada se dote ainsi d'une Stratégie qui accélérera et favorisera l'achat de matériel militaire fabriqué au pays, ce qui encouragera l'émergence de fournisseurs locaux à plusieurs niveaux et l'essor de nouveaux leaders dans l'industrie.

Citation

« L'annonce d'aujourd'hui est très positive pour le milieu manufacturier. La nouvelle Stratégie de défense offrira des occasions d'affaires concrètes pour nos PME et elle permettra de bâtir des chaînes d'approvisionnement solides, grâce à une plus grande prévisibilité de la demande. En tant qu'association manufacturière regroupant plusieurs entreprises actives dans la défense au Québec, STIQ est convaincue que cette nouvelle Stratégie donnera un élan majeur au secteur, en favorisant le développement des fournisseurs québécois, l'accélération de la recherche et développement et la création d'opportunités d'affaires considérables pour nos entreprises. »

Richard Blanchet, président-directeur général, STIQ

À propos de STIQ

Fondée il y a près de 40 ans, STIQ (Sous-traitance industrielle Québec) est une association multisectorielle d'entreprises québécoises qui a pour mission de développer les relations d'affaires et améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser l'essor de notre économie.

Fort du plus grand réseau manufacturier du Québec, STIQ agit comme activateur de performance en créant des maillages fructueux et en déployant des programmes d'amélioration sur mesure.

