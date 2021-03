Les agents des pêches du détachement de Conservation et Protection de Powell River ont intercepté en mer le bateau de pêche à la crevette. Ils ont trouvé 200 casiers à crevettes à bord avec des crevettes fraîches, et deux autres cordes d'enginslignes de pêche encore en activité. Tous les pièges ont été retirés de l'eau et les prises vivantes ont été relâchées. Les agents ont escorté M. Trinh jusqu'à Lund où les prises ont été saisies et vendues.

Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants en vertu de la Loi sur les pêches. Il assure et promeut le respect de la Loi et d'autres lois et règlements grâce à une combinaison de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi qu'à des activités d'éducation et de sensibilisation.

Dans le cadre du travail de Pêches et Océans Canada visant à mettre fin aux activités illégales, le Ministère demande au public de l'informer sur des activités de cette nature ou sur toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne détenant des informations peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions au 1-800-465-4336 ou envoyer les détails par courriel à [email protected] .

du . Toutes les crevettes commencent leur vie en tant que mâles et s'accouplent, puis changent de sexe pour devenir femelles entre l'âge de 2 ans et demi et de 3 ans. Après l'éclosion des œufs entre janvier et avril, la crevette femelle meurt en quelques semaines à l'âge de 4 ans. La pêche dans une zone fermée ne laisse pas suffisamment de crevettes femelles dans la zone en vue de frayer.

La récolte excessive et illégale menace la conservation. Cela pourrait également entraîner des changements de gestion ou des fermetures, diminuer les avantages économiques importants de la pêche pour les communautés côtières, les pêches récréatives, les pêcheurs commerciaux et menacer la source de nourriture des peuples autochtones.

https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/docs/prawnspawn-crevreprod-fra.html

