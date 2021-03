Un an de pandémie : la FEEP fait le point

MONTRÉAL, le 13 mars 2021 /CNW Telbec/ - Un an après l'annonce de la fermeture des écoles en raison de la pandémie, la Fédération des établissements d'enseignement privés fait le point.

« Depuis le 13 mars 2020, nos vies ont été chamboulées. Comme direction d'écoles privées, nous avons été confrontés au plus grand défi de notre carrière : réorganiser complètement nos façons de faire pour assurer la continuité des services éducatifs de nos élèves, soutenir notre équipe à travers ces bouleversements et travailler en partenariat avec les familles pour assurer le bien-être des jeunes, » explique David Bowles, président de la Fédération. « Je désire profiter de ce triste anniversaire pour souligner le travail phénoménal qui a été fait par le personnel des écoles privées dans ce contexte difficile auquel personne ne s'attendait. Malgré l'ampleur de la tâche, les équipes-écoles ont su déployer rapidement et efficacement les moyens nécessaires pour relever le défi d'offrir des services de qualité en s'ajustant constamment aux changements. »

Au cours des prochains mois, différentes initiatives sont prévues afin de faire le bilan de cette pandémie.

« Malgré les difficultés rencontrées, et elles sont nombreuses, nous avons su innover et trouver des solutions à des problèmes inédits et complexes. Dans ce contexte, les valeurs qui animent la Fédération, l'audace, la créativité et l'excellence ont pris tout leur sens. Bien que ce soit une période éprouvante et exigeante que nous aurions préféré ne jamais avoir à vivre, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une formidable occasion d'apprentissage pour tous les acteurs du monde de l'éducation et une opportunité de repenser plusieurs de nos façons de faire. Nous aurons donc à cœur, comme Fédération, de procéder à des bilans de cette crise dans chacun des secteurs et de faire appel à l'intelligence collective de nos membres pour profiter de cette occasion de dynamiser l'école québécoise et de faire encore mieux pour bien accompagner le personnel et les élèves, » indique M. Bowles.

Si l'enjeu de l'utilisation du numérique à l'école a retenu l'attention, c'est loin d'être la seule conséquence de cette pandémie en éducation. Différentes initiatives ont été mises de l'avant pour soutenir et encourager le développement professionnel du personnel enseignant, notamment pour s'adapter à l'enseignement à distance et à l'enseignement hybride. Plusieurs enseignantes et enseignants ont revu leurs stratégies pédagogiques et leurs façons d'évaluer les élèves. Aussi, plusieurs écoles ont mis en place une série de mesures pour bien accompagner leurs élèves à travers cette période difficile et plusieurs de ces mesures perdureront dans le temps pour favoriser un climat scolaire bienveillant qui permet, entre autres, de faire face aux enjeux liés à l'anxiété vécue par les jeunes.

« Ce qui ressort fortement de cette crise, c'est la force et la solidarité de notre réseau. On a observé une forte participation aux rencontres régionales et aux différents groupes d'échange et de discussion mis en place par la Fédération. Cette solidarité a contribué au partage d'expertise et de solutions pour permettre aux écoles privées de traverser cette période difficile. »

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par plus de 120 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés.

