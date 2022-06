Le rapport présente un plan directeur pour réaliser l'ambition et les impératifs commerciaux d'Organon, c'est-à-dire améliorer la santé des femmes et des filles afin de leur permettre de réaliser leur plein potentiel

Le lancement de la plateforme ESG Sa réalisation donne à l'entreprise un cadre favorisant l'innovation et les progrès en matière de santé de la femme ainsi que l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies.

L'initiative d'accès Sa réalisation d'Organon a été mise sur pied pour aider à prévenir 120 millions de grossesses imprévues d'ici 2030.

KIRKLAND, QC, le 2 juin 2022 /CNW/ - Organon Canada Inc., une filiale d'Organon (NYSE : OGN), société mondiale de santé de la femme qui emploie plus de 120 personnes à la grandeur du Canada, a annoncé aujourd'hui la publication du premier rapport en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG) de l'entreprise pour 2021. Le rapport ESG présente la plateforme ESG de l'entreprise, appelée Sa réalisation, et décrit comment l'entreprise a pour ambition d'améliorer la santé des femmes et des filles pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel. La publication du rapport ESG et le lancement de Sa réalisation coïncident avec le premier anniversaire d'Organon et reflètent la vision de l'entreprise, soit de créer un quotidien plus sain pour toutes les femmes, au Canada et partout dans le monde, et d'éliminer les disparités en permettant aux personnes mal desservies d'avoir accès aux traitements dont elles ont besoin. Le rapport ESG a été élaboré par Organon, la société mère d'Organon Canada Inc., afin de présenter les priorités et les domaines prioritaires de la société. Le document est disponible en anglais seulement.

En tant que seule société mondiale de santé de la femme en son genre, Organon est bien placée pour aider à résoudre plusieurs enjeux actuels et de plus en plus pressants en santé de la femme. Par exemple, près de la moitié des grossesses dans le monde, incluant le Canadai, ne sont pas intentionnelles - environ 121 millions au total. Selon une étude de 2019, on estime que 218 millions de femmes et de filles (âgées de 15 à 49 ans) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire avaient un besoin non satisfait de contraception moderne. En créant Sa réalisation, Organon investit de façon ciblée et forme des partenariats stratégiques afin d'introduire et d'offrir de façon élargie des solutions de santé pour aider à améliorer la santé des femmes et faire progresser l'équité entre les genres, à l'intérieur comme à l'extérieur d'Organon. Dernièrement, au Québec, Organon Canada a collaboré avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour offrir aux femmes de la province un plus grand nombre d'options d'hormonothérapie permettant de traiter les symptômes de la ménopause. Cette victoire a été obtenue grâce aux femmes qui, au début de l'année, ont exprimé leurs besoins médicaux non satisfaits à cette étape de leur vie, ainsi qu'à l'entreprise, qui les a écoutées et a voulu faire partie d'une solution.

« En un an seulement, Organon a réalisé des progrès considérables dans la lutte contre les disparités entre les genres en matière de santé en écoutant les femmes et en investissant dans des domaines où des besoins sont non satisfaits. Depuis notre lancement, nous nous sommes concentrés sur les lacunes thérapeutiques qui doivent être comblées, comme en ce qui concerne les grossesses imprévues, la fertilité et plus encore. Nous poursuivrons aussi nos efforts visant à offrir des produits novateurs, à améliorer l'accès et à donner plus de choix dans des secteurs thérapeutiques qui touchent les femmes de façon unique ou disproportionnée, explique Kevin Ali, chef de la direction d'Organon. Les objectifs énoncés dans notre premier rapport ESG créent une feuille de route pour l'avenir sur la façon dont nous allons continuer à nous propulser et à nous associer pour transformer l'environnement actuel de la santé des femmes. »

« Organon Canada atteindra son ambition en améliorant la santé globale des femmes, pas seulement leur santé reproductive, et en offrant des médicaments, comme les biosimilaires, contre les maladies qui touchent les femmes de façon disproportionnée, précise Michael Casia, président et directeur général d'Organon Canada. Les femmes sont atteintes de maladies différentes de celles des hommes et ne souffrent pas des maladies de la même façon que les hommes. C'est pourquoi nous nous engageons à répondre à leurs besoins médicaux non satisfaits actuels et futurs. »

Un an après sa création, Organon s'est fixé les objectifs suivants pour assurer Sa réalisation :

Améliorer l'accès aux méthodes de contraception à faible coût dans 69 des pays les moins développés. Grâce à l' Initiative d'accès Sa réalisationn , Organon travaille avec des organisations mondiales pour fournir des informations sur la planification familiale, l'éducation et l'accès à des options contraceptives à faible coût. L'objectif d'Organon est de fournir à 100 millions de filles et de femmes dans les pays à revenus faibles et moyens un accès abordable aux options contraceptives d'ici 2030.

Grâce à l' , Organon travaille avec des organisations mondiales pour fournir des informations sur la planification familiale, l'éducation et l'accès à des options contraceptives à faible coût. L'objectif d'Organon est de fournir à 100 millions de filles et de femmes dans les pays à revenus faibles et moyens un accès abordable aux options contraceptives d'ici 2030. Redéfinir et exploiter l'innovation en matière de santé de la femme. Organon consacrera une grande partie de ses activités de développement préclinique et clinique aux besoins non satisfaits en matière de santé de la femme. Elle a déjà entrepris des activités de développement dans des domaines où les besoins sont non satisfaits, y compris l'hémorragie post-partum, l'endométriose et le travail prématuré.

Organon consacrera une grande partie de ses activités de développement préclinique et clinique aux besoins non satisfaits en matière de santé de la femme. Elle a déjà entrepris des activités de développement dans des domaines où les besoins sont non satisfaits, y compris l'hémorragie post-partum, l'endométriose et le travail prématuré. Élargir l'accès aux options de traitement pour aider à améliorer la santé de la femme et aider à ce qu'elle se réalise pleinement . En collaboration avec des partenaires mondiaux, Organon prévoit élargir l'accès à des options de traitement pour traiter l'hémorragie post-partum chez la femme, tant dans les marchés développés que dans les marchés en développement. Nous voulons aussi contribuer à trouver des solutions pour que les traitements de fertilité soient abordables en plus de faciliter l'accès à l'éducation pour réduire les besoins médicaux non satisfaits en matière de fertilité.

. En collaboration avec des partenaires mondiaux, Organon prévoit élargir l'accès à des options de traitement pour traiter l'hémorragie post-partum chez la femme, tant dans les marchés développés que dans les marchés en développement. Nous voulons aussi contribuer à trouver des solutions pour que les traitements de fertilité soient abordables en plus de faciliter l'accès à l'éducation pour réduire les besoins médicaux non satisfaits en matière de fertilité. Assurer une représentation équilibrée des genres à tous les échelons d'Organon au niveau mondial d'ici 2030 et respecter l'équité salariale. Organon a commencé en force en créant un conseil d'administration composé de personnes d'une grande expertise qui tient compte de la diversité des genres et des races. À l'heure actuelle, le conseil d'administration d'Organon est le conseil le plus diversifié des entreprises de soins de santé du S&P 500. Chez Organon Canada, 70 % des employés sont des femmes, et 60 % des occasions de perfectionnement, y compris les promotions, ont été offertes à des femmes depuis la création de la compagnie.

Organon a commencé en force en créant un conseil d'administration composé de personnes d'une grande expertise qui tient compte de la diversité des genres et des races. À l'heure actuelle, le conseil d'administration d'Organon est le conseil le plus diversifié des entreprises de soins de santé du S&P 500. Chez Organon Canada, 70 % des employés sont des femmes, et 60 % des occasions de perfectionnement, y compris les promotions, ont été offertes à des femmes depuis la création de la compagnie. Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone, avec l'ambition d'atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles. Nous visons aussi à intégrer la gestion de l'eau et les principes de l'économie circulaire dans nos modèles d'affaires. Le rapport décrit les mesures concrètes que nous prendrons à court et à moyen terme pour atteindre ces objectifs ambitieux à long terme.

Nous visons aussi à intégrer la gestion de l'eau et les principes de l'économie circulaire dans nos modèles d'affaires. Le rapport décrit les mesures concrètes que nous prendrons à court et à moyen terme pour atteindre ces objectifs ambitieux à long terme. Respecter les normes les plus élevées d'éthique et d'intégrité dans l'ensemble de nos activités.

De plus, dans le cadre de son engagement à promouvoir l'équité entre les genres par l'entremise de Sa réalisation, Organon a versé 1,4 million de dollars américains à Women Deliver pour financer son programme Young Leaders et d'autres activités de défense d'intérêts, ainsi que pour appuyer la conférence Women Deliver 2023 (WD2023). Ce montant aidera les jeunes leaders du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'égalité des genres et de santé en leur donnant accès à des ressources financières, à un mentorat et à du soutien technique.

« Le conseil d'administration s'est engagé à atteindre les objectifs commerciaux d'Organon et de contribuer à ses objectifs de société, tout en continuant de diriger sa stratégie ESG, affirme Carrie Cox, présidente du conseil d'administration. Nous sommes heureux d'être en mesure de publier un rapport complet sur les principes ESG un an seulement après la création de l'entreprise et de souligner ainsi notre raison d'être et nos objectifs en matière d'amélioration de la santé des femmes et des filles.

Le comité de gouvernance du conseil, appelé comité ESG, comprend cinq membres et est présidé par Robert Essner, vétéran de l'industrie pharmaceutique. Tous sont experts en disciplines diverses.

Pour en savoir plus sur la stratégie, les priorités et les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance d'Organon, téléchargez le rapport ESG 2021 complet à l'adresse ici.

À propos d'Organon

Organon est une société mondiale de soins de santé qui a pour objectif d'améliorer la santé de la femme tout au long de sa vie. Organon a une gamme de plus de 60 médicaments et produits dans divers champs thérapeutiques. Les produits d'Organon, avec en tête les produits de santé de la femme et comprenant aussi une gamme de produits biosimilaires en croissance et une gamme de médicaments originaux plus stable, génèrent d'excellents flux de trésorerie qui appuieront les investissements dans l'innovation et les occasions de croissance future dans le domaine de la santé de la femme. De plus, Organon cherche des occasions de collaborer avec des innovateurs du secteur biopharmaceutique qui veulent tirer parti de son envergure et de sa présence sur les marchés internationaux en croissance rapide pour commercialiser leurs produits.

Organon a une empreinte mondiale ainsi qu'une envergure et une portée géographiques importantes, des capacités commerciales de classe mondiale et environ 9 300 employés. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour obtenir de plus amples renseignements, suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

______________________________ i SOGC, Grossesse imprévue - Info grossesse, consulté en mai 2022

SOURCE Organon Canada Inc.

Renseignements: Centre de presse : 1-450-366-1740, [email protected]