Un an après l'arrivée des nouveaux PAB, il faut tout faire pour les garder dans le réseau

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrivée de milliers de préposé-es aux bénéficiaires (PAB) en CHSLD a permis de décharger les équipes en place, mais des efforts doivent être faits pour s'assurer de retenir le personnel. C'est le bilan que dresse la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), un an après l'arrivée de la première cohorte.

Les premiers mois de l'arrivée des nouveaux PAB ont été passablement difficiles dans les CHSLD. Cela est dû aux promesses brisées du gouvernement, alors que les conditions de travail sont plus difficiles que ce qui avait été présenté et que le salaire promis n'était pas au rendez-vous. Certains PAB des cohortes de la formation abrégée laissent entendre qu'ils souhaitent quitter le réseau, maintenant qu'ils ont terminé leur première année. Pour la FSSS-CSN, la meilleure manière de les convaincre de rester est d'offrir de meilleures conditions de travail à l'ensemble du personnel.

« Cet aide était plus que bienvenue et c'est certain que l'arrivée de près de 10 000 PAB est venue prêter main-forte aux équipes en place. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Si plusieurs d'entre eux quittent parce que les conditions de travail sont trop difficiles, toute cette opération aura été un coup d'épée dans l'eau. C'est pourquoi on invite le gouvernement à ouvrir rapidement un canal avec nous pour déployer des moyens d'attraction et de rétention pour plusieurs catégories de personnel », explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

Pour la FSSS-CSN, le gouvernement doit être proactif pour agir face au manque de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Si la situation était critique pour les PAB, elle l'est aussi pour plusieurs autres titres d'emploi, dont les secrétaires médicales, les préposé-es à l'entretien ménager, les préposé-es au retraitement des dispositifs médicaux, les auxiliaires aux services de santé et sociaux, ainsi que pour les infirmières et infirmières auxiliaires. Pour qu'une telle opération soit un succès, le gouvernement doit à l'avenir interpeller les organisations syndicales afin d'apprendre des erreurs de la dernière année.

