« Mon périple avait pour but de rechercher les "crampons" qui unissent. Les travailleurs ferroviaires chinois sont comme les crampons de fixation des rails, permettant de relier fermement la Chine et les États-Unis. Ces travailleurs ont non seulement aidé l'Amérique à construire son premier chemin de fer transcontinental, mais ils ont également renforcé les liens entre les deux nations de part et d'autre de l'océan Pacifique. »

Ce sont-là les paroles sincères de William, originaire de Salt Lake City, dans l'Utah, après son périple de deux mois pour retracer le parcours des travailleurs ferroviaires chinois en Chine et aux États-Unis.

L'année 2024 marque le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis et le 155e anniversaire de l'achèvement du premier chemin de fer transcontinental, anciennement connu sous le nom de « Pacific Railroad ».

Il y a un an, le 15 novembre, le président chinois Xi Jinping avait mentionné l'histoire des travailleurs chinois qui ont contribué à la construction du Pacific Railroad il y a 158 ans lors de son discours au dîner de bienvenue organisé par des organisations amies aux États-Unis, après une rencontre avec le président américain.

Représentant un exploit d'ingénierie et surnommé l'une des sept merveilles industrielles du monde depuis la révolution industrielle, le premier chemin de fer transcontinental a été créé grâce au labeur de plus de 10 000 travailleurs chinois, venus pour la plupart de la province du Guangdong.

Ces travailleurs ferroviaires chinois ont surtout travaillé sur la section ouest, la plus difficile du chemin de fer; ils ont enduré des conditions météorologiques éprouvantes et creusé quinze tunnels à travers les dures roches de la Sierra Nevada, réalisant ce qui semblait impossible.

Le 10 mai 2024, le 155e anniversaire de l'achèvement du chemin de fer a été célébré au Golden Spike National Historical Park, dans l'Utah. L'événement a vu la commémoration du moment historique où les sections est et ouest du chemin de fer ont été jointes, et où le crampon doré cérémoniel (Golden Spike) a été fixé sur la voie. La célébration a également permis de recréer la photographie emblématique prise lors de la cérémonie de 1869.

William a joué le rôle d'un travailleur ferroviaire chinois. Le père de William, Pat Santee, est américain, et sa mère, Siu Lin Chen Santee, est originaire du Guangdong, en Chine. Les deux parents sont des membres actifs de la Chinese Railroad Workers Descendants Association, qui milite en faveur de la recherche historique, de la préservation du patrimoine et de l'éducation du grand public sur les contributions des travailleurs ferroviaires chinois.

Inspiré par ses parents et intrigué par l'absence de travailleurs chinois sur la photo de la célébration de 1869, William a décidé d'entreprendre son propre périple. Il a cherché à découvrir ce qu'il s'est passé sur ce territoire il y a 155 ans, les raisons pour lesquelles les travailleurs chinois ont traversé le Pacifique vers les États-Unis et le rôle essentiel qu'ils ont joué dans la construction du premier chemin de fer transcontinental.

GDToday a documenté le voyage de William dans son intégralité. De Promontory Summit, dans l'Utah, en passant par le col Donner enneigé, jusqu'au littoral ensoleillé de San Francisco, William a parcouru la section ouest de la ligne ferroviaire construite par des travailleurs chinois. En cours de route, il a découvert des traces de leurs luttes et de leurs triomphes, et il s'est renseigné auprès d'experts pour renouveler le récit historique.

Après avoir terminé son parcours aux États-Unis, William, à la suggestion de sa mère, s'est rendu dans le Guangdong, la patrie des travailleurs ferroviaires et de sa famille maternelle. À Jiangmen, il a rendu visite à des descendants des travailleurs ferroviaires, a parcouru les villages ancestraux de ces derniers, puis leur a rendu hommage dans le cimetière chinois des travailleurs d'outre-mer du district de Xinhui de la ville de Jiangmen.

Le voyage de deux mois de William en Chine et aux États-Unis a culminé à Salt Lake City, où il a participé à l'événement de récit d'histoires « My Story with the Golden Connection » organisé par GDToday.

Revenant sur son périple, William a déclaré : « Ce fut un honneur de représenter les travailleurs ferroviaires chinois pendant les célébrations du Golden Spike. Après avoir parcouru les chemins de fer qu'ils ont construits et visité leurs villes natales, je ressens un immense sentiment de fierté à l'égard du rôle qu'ils ont joué.

« La sagesse et le courage des travailleurs chinois ont contribué à la construction du premier chemin de fer transcontinental aux États-Unis et permis le développement de leurs villes natales. L'esprit d'endurance des travailleurs ferroviaires chinois, dont les dépouilles reposent sous les neiges éternelles de la Sierra Nevada, devrait être commémoré, honoré et respecté pour toujours. »

Cliquez ici pour regarder la vidéo complète : https://www.newsgd.com/node_d36b0ef83f/867bf72e61.shtml

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2559067/1.mp4

