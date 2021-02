Un ajout de taille à l'équipe - Laurent Duvernay-Tardif devient ambassadeur du Lait

« Nous sommes immensément fiers de pouvoir compter sur Laurent Duvernay-Tardif comme nouveau porte-parole. Laurent est une preuve de détermination et d'ardeur au travail, des valeurs partagées par les producteurs de lait des quatre coins du Québec. Et c'est évidemment sans compter que les produits laitiers occupent une place de choix dans son alimentation », mentionne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec. «Le lait occupe une place très importante dans mon alimentation depuis aussi loin que je me souvienne, c'est vraiment un de mes aliments de prédilection», confirme Laurent Duvernay-Tardif.

Laurent est conscient de tout le savoir-faire et la ténacité dont les producteurs laitiers doivent faire preuve quotidiennement pour offrir aux Québécois un produit de qualité qui se classe parmi les meilleurs au monde : « Je suis honoré de pouvoir représenter les producteurs de lait qui sont à la tête de fermes familiales partout au Québec. Je me sens extrêmement proche du milieu agricole. J'ai grandi sur une terre, mes parents sont des entrepreneurs, et c'est pourquoi je respecte cette profession au plus haut point », mentionne Laurent.

Le Lait s'est souvent associé à des porte-paroles qui sont chers aux Québécois. Laurent, qui est apprécié de tous, peu importe leur âge, est un grand atout pour les producteurs laitiers du Québec puisque le lait, et ses différentes déclinaisons de produits, apportent des bienfaits à toutes les générations. « J'ai tout de suite eu envie de m'engager aux côtés des Producteurs de lait du Québec afin d'encourager la consommation de ce produit bien de chez nous, qui comprend plusieurs nutriments essentiels au développement de nos jeunes et de nos moins jeunes », conclut Laurent.

Pour visionner la capsule annonçant le nouveau partenariat des Producteurs de lait du Québec avec Laurent Duvernay-Tardif : https://youtu.be/Jet_wBVYsA4

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 877 fermes laitières qui livrent quelque 3,33 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,7 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entrainent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars.

