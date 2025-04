Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec (PLQ) - Il faut un engagement clair et sans compromis pour protéger la gestion de l'offre et l'ensemble de la politique laitière

SAINT-HYACINTHE, QC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Prenant la parole devant ses membres lors de l'assemblée annuelle des PLQ, le président Daniel Gobeil a remercié les différents chefs des partis politiques fédéraux pour leurs engagements électoraux à défendre et protéger la gestion de l'offre. Il a cependant demandé aux chefs d'être plus précis et d'affirmer clairement qu'il n'y aura aucune nouvelle concession sur l'ensemble des dispositions de l'Accord Canada, États-Unis-Mexique (ACEUM) qui touche la politique laitière.

Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec, demande aux partis politiques de prendre un engagement clair pour protéger intégralement la gestion de l'offre. (Groupe CNW/Les Producteurs de lait du Québec)

« M. Poilièvre dit qu'on ne sera pas une monnaie d'échange. M. Carney dit que la gestion de l'offre ne sera pas sur la table. Pour nous, ces engagements veulent dire qu'une éventuelle négociation avec les Américains va exclure tous les éléments laitiers de la table. Nous serons plus vigilants que jamais quant au respect de ces engagements ! », a ajouté M. Gobeil.

« Le consensus sur l'importance de préserver la gestion de l'offre et de protéger notre secteur est très fort au Québec. C'est un modèle qui assure la sécurité alimentaire du pays et qui correspond à nos valeurs » a insisté le président, rappelant que le premier ministre Legault a clairement indiqué et répété qu'il n'est pas question de toucher à la gestion de l'offre ni à la culture, deux éléments « non négociables » pour le Québec. M. Gobeil aussi souligné que, selon un récent soudage Léger, 83 % des Québécois et des Québécoises sont en faveur des efforts gouvernementaux pour protéger la gestion de l'offre et les producteurs laitiers dans le cadre des négociations qui s'amorcent.

Rappelons que le Canada a concédé près de 8,4 % de sa production et de sa transformation laitière dans les trois derniers accords de libre-échange (l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique), entraînant plusieurs milliards de dollars en pertes récurrentes et permanentes pour le secteur. En plus des accès de marché consentis aux Américains, l'ACEUM impose un plafonnement des exportations de poudre de lait écrémé et de concentré protéique du lait à 35 000 tonnes sur l'ensemble des marchés mondiaux, pas seulement aux États-Unis et au Mexique. Il n'y a aucune exigence réciproque imposée aux Américains ou aux Mexicains.

Le Canada a aussi cédé une partie de sa souveraineté avec cet accord, en acceptant des engagements de transparence et de consultation des Américains pour les changements à nos politiques laitières. Les producteurs de lait canadiens se sont entièrement conformés aux dispositions de l'ACEUM et l'industrie ne pourra accepter de faire encore une fois les frais d'une entente.

Daniel Gobeil rappelle que déjà avant la renégociation de l'Accord, le Canada avait un déficit commercial avec les États-Unis pour les produits laitiers. Depuis l'entrée en vigueur de l'ACEUM, les importations de produits laitiers en provenance des États-Unis ont crû de 90 %. La balance commerciale a pour sa part doublé : le Canada a maintenant un déficit de 500 M$ avec les États-Unis. « Aux États-Unis, ils utilisent les subventions et pratiquent le dumping sur d'autres marchés. Aujourd'hui encore, l'administration américaine critique notre politique plutôt que d'adopter un modèle équitable et durable qui permet de soutenir l'économie locale », a conclu M. Gobeil.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 215 fermes laitières qui livrent quelque 3,57 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,55 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 673 millions de dollars, en 2024, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

